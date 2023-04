The Lord of the Rings: Gollum – są oficjalne wymagania sprzętowe. Budzą się obawy

Daedalic Entertainment zaprezentowało oficjalne wymagania sprzętowe dla swojej wielokrotnie przekładanej gry The Lord of the Rings: Gollum.

Firma Daedalic Entertainment opublikowała oficjalne wymagania sprzętowe pecetowej gry z Gollumem w roli głównej i co tu dużo mówić – są one dość wysokie. Jest to dość zaskakujące, zważywszy na fakt, że produkcja ta ma być dostępna również na Nintendo Switch. Właśnie ruszyła przedsprzedaż na Steamie, ale wielu użytkowników obawia się, że gra może być bardzo niezoptymalizowana , szczególnie ze względu na wysokie wymagania dotyczące pamięci RAM i dziwacznych wyborów odnośnie do karty graficznej.

The Lord of the Rings: Gollum będzie dostępny 25 maja 2023 na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S i później również na Nintendo Switch. Jeśli chodzi o wymagania systemowe na PC, potrzebujecie co najmniej procesora Intel Core i7-4770 lub AMD Ryzen 5 1600, 16 GB pamięci RAM i karty graficznej GTX 1080 lub RTX 2060, a to da rozdzielczość 1080p na średnich ustawieniach, bez ray tracingu. Do zalecanych wymagań, które pozwolą uruchomić grę w 1440p z ray tracingiem i jakością DLSS, potrzeba procesora Intel Core i3-6100 (tak, tak – to nie błąd) lub AMD Ryzen 2600, pokaźnych 32 GB pamięci RAM i karty graficznej RTX 3080. Gra będzie obsługiwała zarówno DirectX 11, jak i DirectX 12 i będzie potrzebowała 45 GB przestrzeni dyskowej.

The Lord of the Rings: Gollum – oficjalne wymagania sprzętowe

Minimalne wymagania sprzętowe:

Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego

System operacyjny: Windows 10/11

Procesor: Intel i7-4770 AMD Ryzen 5 1600

Pamięć: 16GB RAM

Grafika: GTX 1080/RTX 2060

DirectX: wersja 11

Dysk: 45 GB dostępnej przestrzeni