The Lord of the Rings: Gollum bez kolejnych opóźnień. Twórcy mają dobre wieści

Pod koniec marca mieliśmy okazję obejrzeć obszerny gameplay z The Lord of the Rings: Gollum, a także poznaliśmy dokładną datę premiery nadchodzącej produkcji studia Daedelic Entertainment. Gracze z pewnością pamiętają, że debiut wspomnianego tytułu był już kilkukrotnie przekładany. Wygląda jednak na to, że tym razem przygody Golluma dotrą na czas. Deweloperzy podzielili się bowiem wczoraj dobrą wiadomością.

The Lord of the Rings: Gollum w „złocie”. Dziś ruszą zamówienia przedpremierowe

Na oficjalnym profilu The Lord of the Rings: Gollum na portalu społecznościowym Twitter pojawił się wczoraj wpis, w którym poinformowano, że wspomniana produkcja osiągnęła tzw. złoty status. Oznacza to, że właściwe praca nad grą zostały zakończone i tytuł może trafić do tłoczni, a gracze już w przyszłym miesiącu będą mogli rozpocząć nową przygodę w Śródziemiu.



Nadchodzące tygodnie deweloperzy z pewnością poświęcą natomiast na przygotowanie premierowej aktualizacji, która powinna wyeliminować pomniejsze błędy i pozytywnie wpłynąć na działanie produkcji. Daedelic Entertainment poinformowało również, że już dziś – 13 kwietnia – gracze otrzymają możliwość składania zamówień przedpremierowych na grę The Lord of the Rings: Gollum.



Na koniec przypomnijmy, że The Lord of the Rings: Gollum ma zadebiutować na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S już 25 maja. Deweloperzy ze studia Daedalic Entertainment pracują również nad wersją na Nintendo Switch, która ma pojawić się do końca bieżącego roku.

