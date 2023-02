Twórcy The Day Before nie zastrzegli praw do tytułu. Walczą o nazwę z koreańskim kalendarzem

Ironią losu jest, że studio oskarżone o plagiat materiałów z innych gier, teraz samo musi dowodzić swoich praw związanych z tytułem gry. Okazuje się, że Fntastic nie zastrzegło prawa do wykorzystywania nazwy swojej produkcji, którą umyślnie przejął koreański producent kalendarza. Z powodu naruszenia praw autorskich filmy z The Day Before, również kontrowersyjny najnowszy 10-minutoy gameplay, zostały usunięte z YouTube’a. Studio wydało więc kolejne oświadczenie, po tym jak oskarżyli graczy o dezinformacje w sprawie wykorzystanych w zwiastunie swojej gry urywków z innych produkcji, tym razem odnosząc się do najnowszej afery.

Fntastic poinformowało, że prowadzi spór dotyczący znaku towarowego swojej gry. Prawa do nazwy The Day Before są w posiadaniu koreańskiego dewelopera odpowiedzialnego za kalendarz. Chociaż aplikacja nie ma nic wspólnego z grami, to YouTube rozpatrzył zgłoszenie o naruszenie praw autorskich i skasował filmy z oficjalnego konta studia. Fntastic mogło uniknąć problemów, gdyby w porę zarejestrowali prawa do wykorzystania tytułu gry. W oświadczeniu podali, że koreański producent złożył wniosek do urzędu przed nimi, krótko po ogłoszeniu ich gry w 2021 roku.