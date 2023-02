The Day Before plagiatem? Gracze pokazują dowody na wykorzystanie fragmentów innych gier

The Day Before powstaje już tak długo, że niektórzy gracze poddali w wątpliwość fakt istnienia tej gry. Aby złagodzić nastroje studio Fntastic zaprezentowało w ubiegłym tygodniu nowy, dziesięciominutowy gameplay ze swojej nadchodzącej produkcji. Na materiale mogliśmy zobaczyć eksplorację otwartego świata, walkę z przeciwnikami, a także zarządzenia ekwipunkiem i system ulepszania broni. Na początku materiału otrzymaliśmy również krótki zwiastun gry, na który część graczy szczególnie zwróciło uwagę. Teraz donoszą, że deweloperzy mogli skopiować całe fragmenty z materiałów promocyjnych innych gier i pokazali na to dowody.

The Day Before kopiuje z innych gier?

Fntastic mieli skopiować sekwencje ze zwiastunów Call of Duty: Black Ops – Cold War i The Last of Us: Part I, a także wyraźnie “inspirując się” The Division 2, Resident Evil 2 Remake oraz SnowRunner przy innych materiałach reklamowych. Dla deweloperów nie wygląda to dobrze i gracze uważają, że studio chce jak najniższym kosztem promować swoją grę, polegając na pracy innych.

