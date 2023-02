The Day Before na 10-minutowym gameplayu. Gra nie wygląda już tak dobrze

W ostatnich tygodniach doszło do sporego zamieszania z grą The Day Before. Produkcja w ubiegłym tygodniu zniknęła ze Steama, co zwiastowało opóźnienie debiutu tytułu przygotowywanego przez Fntastic. Skłoniło to nawet niektóre do osoby do obaw, czy gra rzeczywiście istnieje. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości deweloperzy zaprezentowali 10-minutowy zapis rozgrywki, na którym pokazali nowe szczegóły gry.

The Day Before – nowy gameplay z gry

Na poniższym filmie możemy zobaczyć, jak wygląda walka z przeciwnikami, kilka klimatycznych lokacji, w tym ulice otwartego miasta, a także modyfikacje broni. Na pierwszych materiałach The Day Before przykuwało uwagę przede wszystkim oprawą graficzną, która na najnowszym gameplayu nie robi już takiego wrażenia. Wyraźnie widać, że Fntastic pogorszyło oprawę graficzną, która nie wybija się na tle innych współczesnych tytułów.