Twórcy The Day Before bronią się przed oskarżeniami o plagiat… atakując graczy

Studio Fntastic nie najlepiej poradziło sobie w obecnej sytuacji kryzysowej po opublikowaniu nowego filmu z rozgrywką The Day Before. Gracze szybko dostrzegli, że w początkowej scenie montażowej możemy zobaczyć skopiowane sceny pochodzące ze zwiastunów innych gier. Społeczność oskarżyła studio o plagiat, a wokół gry narosło jeszcze więcej kontrowersji, niż do tej pory. Wydawało się, że w obliczu takich zarzutów Fntastic będzie musiało się gęsto tłumaczyć z wykorzystanych materiałów. Nic jednak bardziej mylnego i to deweloperzy oskarżyli graczy o sianie dezinformacji.

Twórcy The Day Before odnoszą się do kontrowersji

Studio w mediach społecznościowych opublikowało krótkie oświadczenie, w którym tylko pozornie odnieśli się do sytuacji z ostatniego materiału swojej gry. W notce nie ma żadnych słów wyjaśniających podobieństwo scen z ich gry do materiałów promocyjnych innych produkcji, za to możemy przeczytać, że winę za całą sytuację ponoszą gracze podający „niesprawdzone fakty”. Co więcej, Fntastic zapowiedziało, że pomoże początkującym deweloperom walczyć z dezinformacją pojawiającą się przy ich tytułach. W jaki sposób zamierzają to zrobić? Tego niestety nie podano.

Wszyscy żyjemy w czasach dezinformacji i braku weryfikacji faktów. Każdy może coś powiedzieć dla wyświetleń i każda osoba może w to uwierzyć. Dezinformacja musi być zwalczana, gdyż może zaszkodzić nie tylko nam, ale również innym, małym i średnim studiom. To również ma psychiczny wpływ na członków naszych zespołów. Po wydaniu The Day Before, pomyślimy, w jaki sposób pomóc początkującym deweloperom radzić sobie z oszustwami, przeznaczając na to nasze środki. Niszczenie jest łatwe. Tworzenie jest trudne.

