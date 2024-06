Twórcy Kingdom Come Deliverance 2 nie mają dobrych wieści dla Polaków w kwestii dubbingu

W drugiej połowie kwietnia otrzymaliśmy oficjalną zapowiedź Kingdom Come Deliverance 2. Od tego czasu dowiedzieliśmy się między innymi, że pełnoprawna kontynuacja pierwszej części z 2018 roku ma zaoferować bardziej zróżnicowany etnicznie świat, a także dostaliśmy zakulisowe materiały prezentujące powstawanie scenek przerywnikowych w grze. Teraz deweloperzy podzielili się kolejnymi informacjami, ale niestety nie są one korzystne dla Polaków – w grze nie będzie bowiem dubbingu w naszym języku.

Kingdom Come Deliverance 2 bez polskiego dubbingu

Deweloperzy z Warhorse Studios podzielili się właśnie kolejnymi informacjami związanymi z Kingdom Come Deliverance 2. Okazuje się jednak, że nie są to do końca dobre wieści dla Polaków. Według opublikowanej w mediach społecznościowych grafiki, w grze nie uświadczymy bowiem polskiego dubbingu, choć pojawią się napisy w rodzimym języku.

Nadzieje na polski dubbing w czeskiej produkcji narodziły się po złożeniu przez reżysera kreatywnego gry pewnej obietnicy na platformie X. W kwietniu napisał on bowiem, dołączając do dyskusji na temat dubbingu, że „będzie specjalna niespodzianka dla Polaków”, co wielu zinterpretowało jako zapowiedź dubbingu. Okazuje się jednak, że najwyraźniej twórca miał na myśli coś innego.

Wiele wskazuje więc na to, że będziemy musieli zadowolić się wyłącznie polskimi napisami. Być może sytuacja zmieni się po premierze gry – w końcu The Thaumaturge otrzymało dubbing w naszym ojczystym języku niemal 3 miesiące od momentu debiutu gry na rynku. Pozostaje zatem obserwować kolejne działania Warhorse Studios.