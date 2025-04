The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dostanie prequel. Nowa gra z serii Hyrule Warriors

Podczas prezentacji Nintendo Direct, firma zapowiedziała Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, nową grę osadzoną w uniwersum The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Nowa odsłona Hyrule Warriors nie będzie co prawda tytułem startowym konsoli Nintendo Switch 2, ale zadebiutuje jeszcze zimą tego roku. Nie będzie to jednak produkcja, która w swojej konstrukcji wygląda jak świetnie oceniane Tears of the Kingdom, co może dla niektórych stanowić pewien problem. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment zapowiedziane na Nintendo Switch 2 Gra skupi się na historii Zeldy z Tears of the Kingdom, jednak zamiast klasycznej rozgrywki znanej z serii Zelda, produkcja zaoferuje dynamiczne walki przeciwko ogromnym hordom wrogów, w stylu Hyrule Warriors. Podczas pierwszej prezentacji rozgrywki zobaczyliśmy Zeldę walczącą magią światła i czasu, co zapowiada niezwykle widowiskowe starcia. Gracze będą mogli wcielić się także w Rauru, który walczy włócznią światła oraz Mineru, korzystającą z potężnych robotów Zonai.

Tutaj fani Tears of the Kingdom mogą poczuć delikatny zawód, bowiem nie każdemu może odpowiadać model rozgrywki z Hyrule Warriors czy takiego Dynasty Warriors, które jest nastawione bardziej na akcję, aniżeli RPG w otwartym świecie. Skoro Hyrule Warriors: Age of Imprisonment będzie łączyło się fabularnie z Tears of the Kingdom, jest to mały pstryczek w nos dla fanów ostatnich przygód Linka.

Age of Imprisonment to duchowy następca Hyrule Warriors: Age of Calamity, które było z kolei prequelem do The Legend of Zelda: Breath of the Wild, czyli pierwszej odsłony epickich przygód Linka. Gra została oficjalnie ujawniona podczas dzisiejszego Nintendo Switch 2 Direct, ale poza informacją, że jej premiera będzie miała miejsce zimą tego roku, nie wiemy więcej. Poniżej zobaczycie zwiastun z rozgrywki: