Kingdom Come: Deliverance Royal Edition - recenzja wersji na konsolę Switch

Kingdom Come: Deliverance to gra RPG z perspektywy pierwszej osoby autorstwa Warhorse Studios, która ukazała się w 2018 roku na PC oraz konsolach Xbox One i PlayStation 4, choć dzisiaj - za sprawą wstecznej kompatybilności - możemy uruchomić ją także na Xbox Series X/S i PlayStation 5. Po sześciu latach od premiery tytuł, za sprawą firmy Saber Interactive, trafił właśnie na Switcha.

W tym artykule nie skupiam się jednak na ocenie samej gry - wszystkich zainteresowanych zachęcam natomiast do zapoznania się z naszą recenzją Kingdom Come: Deliverance. Tutaj znajdziecie wyłącznie ocenę portu wspomnianej produkcji na konsolę Switch. Posiadacze tej platformy od razu otrzymali dostęp do wersji Royal Edition, która oprócz podstawowej wersji gry zawiera także wszystkie DLC. Całość jest dostępna w polskiej wersji językowej i została wyceniona, w zależności od sklepu, na mniej więcej 200 złotych.

Sztuka kompromisu

Po uruchomieniu Kingdom Come: Deliverance Royal Edition na konsoli Switch ewidentnie widać, że celem studia Saber Interactive było zaoferowanie graczom jak najbardziej płynnej rozgrywki. Co w zasadzie się udało. Przez większość czasu tytuł działa w rozdzielczości 720p w stabilnych 30 klatkach na sekundę, choć zdarzają się momenty, podczas których Kingdom Come: Deliverance Royal Edition generuje raptem 24 FPS-y.

Czy da się więc w to komfortowo grać?

Jeśli skupiamy się wyłącznie na eksploracji i przeprowadzaniu dialogów - jak najbardziej. Kiedy jednak bierzemy udział w starciu z przeciwnikiem, zwłaszcza bardziej wymagający, mogą pojawić się dodatkowe problemy. Dlatego jeśli chcemy zapoznać się z całą zawartością Kingdom Come: Deliverance Royal Edition na Switchu, zdecydowanie powinniśmy iść w retorykę. Tym bardziej, że niemal całą grę da się przejść bez pokonywania przeciwników. Niemal całą, bo zaledwie jedno starcie jest tutaj obowiązkowe.

A co z grafiką?

Nie da się ukryć, że Kingdom Come: Deliverance Royal Edition wygląda po prostu najgorzej ze wszystkich dostępnych wersji. Do tego stopnia, że najzwyczajniej w świecie nie polecam uruchamiania tej gry na Switchu w docku. Na ekranie o przekątnej 28 cali w rozdzielczości 4K czy nawet po zmniejszeniu do 1080p obraz jest wyjątkowo rozmyty, widać pojedyncze piksele, co skutecznie odbiera frajdę płynącą z rozgrywki. Przy monitorze czy telewizorze, mimo wszystko, i tak będzie trzymać nas wciągająca od samego początku fabuła - pod tym względem Kingdom Come: Deliverance Royal Edition wciąż prezentuje się znakomicie, rozgrywka także się nie postarzała, więc warto zapoznać się z całością, o ile wcześniej nie mieliście takiej możliwości.