The Thaumaturge już z polskim dubbingiem. Posłuchajcie, jak brzmi nasz rodzimy język w grze

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, do The Thaumaturge trafił już polski dubbing. Wraz z tym wydarzeniem w sieci pojawił się nowy materiał prezentujący fragment z rozgrywki, w którym możemy usłyszeć rodzimy język. Dzięki polskiej wersji dźwiękowej gracze będą mogli w pełni doświadczyć atmosfery XX wiecznej Warszawy i jeszcze bardziej wczuć się w klimat produkcji Fool’s Theory.

To jednak nie koniec dobrych wieści związanych z aktualizacją 1.1. Poza polską lokalizacją twórcy postanowili wprowadzić szereg poprawek, ale także ulepszeń. Patch obejmuje między innymi nową opcję dostosowywania gęstości tłumu, wyłączenia chmur wolumetrycznych czy obsługę wibracji dla kontrolera. Ponadto wyeliminowane zostały błędy związane z pojawianiem się czarnego ekranu w filmach samouczka, czy blokady niektórych zadań. Pełna lista zmian i usprawnień znajduje się w najnowszym wpisie udostępnionym na platformie Valve.

The Thaumaturge to izometryczna, rozbudowana fabularnie gra RPG z unikalnym podejściem do turowej walki, systemu rozwoju postaci i mechanik śledztw, stawiająca przed Tobą niejednoznaczne moralnie wybory i osadzona w świecie przepełnionym tajemniczą mocą i obecnością eterycznych istot zwanych salutorami. – czytamy w opisie gry The Thaumaturge na Steamie.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że The Thaumaturge zadebiutował 4 marca 2024 roku. Polska gra RPG trafiła na komputery osobiste, jednak twórcy planują w przyszłości wydać produkcję również na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Wszystkich zainteresowanych polskim tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja The Thaumaturge - Gdzie taumaturg nie może, tam kabalistę pośle.

