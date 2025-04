Najbardziej wpływowa gra wideo wszech czasów wybrana w głosowaniu BAFTA

Przed zbliżającą się 21. edycją ceremonii wręczenia nagród BAFTA Games Awards, która odbędzie się 8 kwietnia, Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych przeprowadziła ankietę mającą na celu wyłonienie najbardziej wpływowej gry wideo wszech czasów. W głosowaniu wzięli udział gracze z całego świata. Choć wiele tytułów mogło ubiegać się o ten zaszczyt, w tym takie produkcje jak Super Mario Bros., Grand Theft Auto 3 czy The Legend of Zelda: Ocarina of Time, to ostatecznym zwycięzcą okazała się gra, która być może nie wszystkim przychodzi na myśl jako pierwsza.

Shenmue najbardziej wpływową grą w historii – wyniki głosowania BAFTA

Triumfatorem głosowania na najbardziej wpływową grę wideo w historii zostało wydane pierwotnie na konsolę Dreamcast w 1999 roku Shenmue. Shenmue wprowadziło innowacyjne rozwiązania w dziedzinie opowiadania historii w sposób filmowy, cykle dnia i nocy, dynamiczne zmiany pogody oraz interakcje z postaciami niezależnymi.