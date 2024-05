Zobaczcie, jak powstają scenki przerywnikowe w Kingdom Come: Deliverance 2

Dwa tygodnie temu mieliśmy okazję zobaczyć nowe ujęcia z Kingdom Come: Deliverance 2. Wówczas deweloperzy z Warhorse Studios zapowiedzieli również, że przygotowują dla graczy zakulisowe materiały ze swojej nowej gry. Czeski zespół dotrzymał obietnicy, a do sieci trafiło już pierwsze wideo, które przybliża proces produkcji drugiej części Kingdom Come: Deliverance.

Warhorse opowiada o tworzeniu scenek przerywnikowych w Kingdom Come: Deliverance 2

W pierwszym materiale zza kulis twórcy Kingdom Come: Deliverance 2 przybliżają proces tworzenia scenek przerywnikowych. Petr Pekař z Warhorse Studios wyjaśnia, że historia we wspomnianej produkcji jest „epicka i złożona”, ale jednocześnie „realistyczna i przyziemna”. Celem deweloperów było stworzenie cutscenek, które będą przedstawiać fabułę „w ten sam sposób”.