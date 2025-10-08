Twórcy Ghost of Yotei nie przejmują się tym, jak grasz. „Dopóki dobrze się bawisz, nie zależy nam aż tak bardzo”

Ghost of Yotei daje graczom wiele swobody. Twórcy zdradzają swoją filozofię
Connell podkreśla, że deweloperom nie zależy zbytnio na tym, by kontrolować, w jaki sposób fani spędzają czas w grze, o ile „dobrze się bawią”. Jeśli gracz zdecyduje się pominąć jakąś zawartość poboczną, twórcy akceptują ten wybór, traktując to jako indywidualną decyzję.
Jeśli ktoś nie chce tego robić, mówimy po prostu: OK, to twój wybór. Dopóki dobrze się bawisz, nie zależy nam aż tak bardzo. [...] Naszym filozoficznym podejściem do tej gry było danie graczowi większej swobody niż kiedykolwiek wcześniej.
Connell zaznacza, że chociaż narzucenie tempa narracyjnego jest relatywnie proste, to już osiągnięcie odpowiedniego tempa w otwartym świecie stanowi spore wyzwanie. Aby temu sprostać, deweloperzy stosują szereg „małych trików”.
To naprawdę skomplikowane, a tempo rozgrywki działa według nieco innego modelu dla każdego elementu. Tempo narracji jest trochę łatwiejsze do zrozumienia, więc to prostsza kwestia, ale tempo w otwartym świecie to już poważne wyzwanie. Stosujemy różne małe triki, żeby to jakoś działało.
