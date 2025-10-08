Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy Ghost of Yotei nie przejmują się tym, jak grasz. „Dopóki dobrze się bawisz, nie zależy nam aż tak bardzo”

Patrycja Pietrowska
2025/10/08 14:00
0
0

Twórcy pozostawiają graczom pełną kontrolę nad tym, jak spędzają czas.

Ghost of Yotei spotkało się z niezwykle pozytywnym przyjęciem ze strony krytyków i graczy. Produkcję zachwalali też japońscy deweloperzy – twórcy gier takich jak Nioh i Devil May Cry. Teraz Jason Connell, reżyser kreatywny gry, wyjaśnił, że filozofią przy projektowaniu tego tytułu było umożliwienie użytkownikom maksymalnej swobody działania.

Ghost of Yotei
Ghost of Yotei

Ghost of Yotei daje graczom wiele swobody. Twórcy zdradzają swoją filozofię

Connell podkreśla, że deweloperom nie zależy zbytnio na tym, by kontrolować, w jaki sposób fani spędzają czas w grze, o ile „dobrze się bawią”. Jeśli gracz zdecyduje się pominąć jakąś zawartość poboczną, twórcy akceptują ten wybór, traktując to jako indywidualną decyzję.

Jeśli ktoś nie chce tego robić, mówimy po prostu: OK, to twój wybór. Dopóki dobrze się bawisz, nie zależy nam aż tak bardzo. [...] Naszym filozoficznym podejściem do tej gry było danie graczowi większej swobody niż kiedykolwiek wcześniej.

Connell zaznacza, że chociaż narzucenie tempa narracyjnego jest relatywnie proste, to już osiągnięcie odpowiedniego tempa w otwartym świecie stanowi spore wyzwanie. Aby temu sprostać, deweloperzy stosują szereg „małych trików”.

To naprawdę skomplikowane, a tempo rozgrywki działa według nieco innego modelu dla każdego elementu. Tempo narracji jest trochę łatwiejsze do zrozumienia, więc to prostsza kwestia, ale tempo w otwartym świecie to już poważne wyzwanie. Stosujemy różne małe triki, żeby to jakoś działało.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że Ghost of Yōtei trafiło wyłącznie na PlayStation 5. Gra ukazała się 2 października 2025 roku. Zainteresowanych zapraszamy do lektury naszej recenzji: Ghost of Yotei - recenzja. Godny następca Ghost of Tsushima.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/open-world/ghost-of-yotei-leads-says-the-ghost-of-tsushima-sequel-allows-for-more-freedom-than-any-game-weve-ever-had-so-devs-dont-care-too-much-how-you-play-as-long-as-youre-having-fun/

Tagi:

News
gra akcji
Japonia
Sucker Punch
Sony Interactive Entertainment
PlayStation 5
przygodowa gra akcji
Ghost of Yōtei
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112