Twórcy Ghost of Yotei nie przejmują się tym, jak grasz. „Dopóki dobrze się bawisz, nie zależy nam aż tak bardzo”

Ghost of Yotei spotkało się z niezwykle pozytywnym przyjęciem ze strony krytyków i graczy. Produkcję zachwalali też japońscy deweloperzy – twórcy gier takich jak Nioh i Devil May Cry. Teraz Jason Connell, reżyser kreatywny gry, wyjaśnił, że filozofią przy projektowaniu tego tytułu było umożliwienie użytkownikom maksymalnej swobody działania.

Ghost of Yotei daje graczom wiele swobody. Twórcy zdradzają swoją filozofię

Connell podkreśla, że deweloperom nie zależy zbytnio na tym, by kontrolować, w jaki sposób fani spędzają czas w grze, o ile „dobrze się bawią”. Jeśli gracz zdecyduje się pominąć jakąś zawartość poboczną, twórcy akceptują ten wybór, traktując to jako indywidualną decyzję.