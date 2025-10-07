Ghost of Yotei zachwyca japońskich deweloperów. Twórcy Nioh i Devil May Cry chwalą grę Sucker Punch

Niedawno wydana produkcja studia Sucker Punch, Ghost of Yotei, odniosła już spory sukces, zyskując uznanie zarówno krytyków, jak i znaczących deweloperów z Japonii. Wśród nich znaleźli się Fumihiko Yasuda z Team Ninja oraz Hideaki Itsuno, reżyser Devil May Cry i Dragon’s Dogma. Twórcy wypowiadali się pozytywnie o najnowszym tytule Sucker Punch podczas wydarzenia Archipel Caravan Game.

Twórcy Nioh i Dragon’s Dogma doceniają Ghost of Yotei

Fumihiko Yasuda, znany przede wszystkim z pracy nad takimi projektami Team Ninja jak obie części Nioh oraz Rise of the Ronin, przyznał, że czerpie dużą przyjemność z grania w Ghost of Yotei. Yasuda wspomniał, że chciałby w przyszłości stworzyć własną produkcję w klimacie „ducha”, której akcja byłaby osadzona w regionie Hokkaido. Dodał również, iż jego entuzjazm wobec obu gier z serii wzmacnia fakt, że jego rodzinne miasto jest położone blisko prawdziwej wyspy Tsushima.