Zaloguj się lub Zarejestruj

Ghost of Yotei zachwyca japońskich deweloperów. Twórcy Nioh i Devil May Cry chwalą grę Sucker Punch

Patrycja Pietrowska
2025/10/07 07:30
0
0

Fumihiko Yasuda i Hideaki Itsuno zachwyceni Ghost of Yotei.

Niedawno wydana produkcja studia Sucker Punch, Ghost of Yotei, odniosła już spory sukces, zyskując uznanie zarówno krytyków, jak i znaczących deweloperów z Japonii. Wśród nich znaleźli się Fumihiko Yasuda z Team Ninja oraz Hideaki Itsuno, reżyser Devil May Cry i Dragon’s Dogma. Twórcy wypowiadali się pozytywnie o najnowszym tytule Sucker Punch podczas wydarzenia Archipel Caravan Game.

Ghost of Yotei
Ghost of Yotei

Twórcy Nioh i Dragon’s Dogma doceniają Ghost of Yotei

Fumihiko Yasuda, znany przede wszystkim z pracy nad takimi projektami Team Ninja jak obie części Nioh oraz Rise of the Ronin, przyznał, że czerpie dużą przyjemność z grania w Ghost of Yotei. Yasuda wspomniał, że chciałby w przyszłości stworzyć własną produkcję w klimacie „ducha”, której akcja byłaby osadzona w regionie Hokkaido. Dodał również, iż jego entuzjazm wobec obu gier z serii wzmacnia fakt, że jego rodzinne miasto jest położone blisko prawdziwej wyspy Tsushima.

Hideaki Itsuno, chociaż sam jeszcze nie zagrał w Ghost of Yotei, wyraził swoje duże uznanie i podziw dla gry, bazując na obejrzanych dotychczas materiałach promocyjnych i zwiastunach. Gra, która jest na razie dostępna tylko na PlayStation 5, szybko zebrała entuzjastyczne recenzje, co studio Sucker Punch uczciło, publikując specjalny zwiastun z wyróżnieniami.

GramTV przedstawia:

Ghost of Yōtei trafiło wyłącznie na PlayStation 5. Gra ukazała się 2 października 2025 roku. Zainteresowanych zapraszamy do lektury naszej recenzji: Ghost of Yotei - recenzja. Godny następca Ghost of Tsushima.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://gamingbolt.com/ghost-of-yotei-praised-by-nioh-rise-of-the-ronin-and-dragons-dogma-directors

Tagi:

News
Team Ninja
Sucker Punch
PlayStation 5
Ghost of Tsushima
Hideaki Itsuno
Fumihiko Yasuda
Ghost of Yōtei
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112