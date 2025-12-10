Pudełkowe DOOM: The Dark Ages na PS5 dostępne za 187,06 zł na Allegro

DOOM: The Dark Ages to prequel nowej trylogii, który przenosi Doom Slayera do mrocznej, alternatywnej wizji średniowiecza. Twórcy zapowiadają jeszcze cięższy klimat, brutalniejszą walkę wręcz oraz bardziej „uziemioną” rozgrywkę w porównaniu z DOOM (2016) i DOOM Eternal.
DOOM: The Dark Ages to prequel docenionych przez krytyków gier DOOM (2016) i DOOM Eternal, opowiadający epicką, filmową historię godną legendy DOOM Slayera. W trzeciej części współczesnej serii DOOM gracze wcielą się w postać DOOM Slayera w krwawej walce przeciwko piekłu, rozgrywającej się w mrocznym i złowrogim średniowieczu.
GramTV przedstawia:
Warto zaznaczyć, że okładka posiada australijskie oznaczenia i jest w języku angielskim, co może mieć znaczenie dla kolekcjonerów. Samej gry nie ogranicza to językowo.
