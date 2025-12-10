Pudełkowe DOOM: The Dark Ages na PS5 dostępne za 187,06 zł na Allegro

Brutalna strzelanka id Software w niższej cenie i z darmową dostawą

W serwisie Allegro pojawiła się oferta na pudełkowe wydanie DOOM: The Dark Ages w wersji na PlayStation 5. Nowa odsłona kultowej serii studia id Software kosztuje obecnie 187,06 zł, a użytkownicy Allegro Smart! mogą liczyć na darmową dostawę.

DOOM: The Dark Ages – oferta na Allegro

DOOM: The Dark Ages to prequel nowej trylogii, który przenosi Doom Slayera do mrocznej, alternatywnej wizji średniowiecza. Twórcy zapowiadają jeszcze cięższy klimat, brutalniejszą walkę wręcz oraz bardziej „uziemioną” rozgrywkę w porównaniu z DOOM (2016) i DOOM Eternal.