Pudełkowe DOOM: The Dark Ages na PS5 dostępne za 187,06 zł na Allegro

Mikołaj Berlik
2025/12/10 20:00
Brutalna strzelanka id Software w niższej cenie i z darmową dostawą

W serwisie Allegro pojawiła się oferta na pudełkowe wydanie DOOM: The Dark Ages w wersji na PlayStation 5. Nowa odsłona kultowej serii studia id Software kosztuje obecnie 187,06 zł, a użytkownicy Allegro Smart! mogą liczyć na darmową dostawę.

DOOM: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages – oferta na Allegro

DOOM: The Dark Ages to prequel nowej trylogii, który przenosi Doom Slayera do mrocznej, alternatywnej wizji średniowiecza. Twórcy zapowiadają jeszcze cięższy klimat, brutalniejszą walkę wręcz oraz bardziej „uziemioną” rozgrywkę w porównaniu z DOOM (2016) i DOOM Eternal.

DOOM: The Dark Ages to prequel docenionych przez krytyków gier DOOM (2016) i DOOM Eternal, opowiadający epicką, filmową historię godną legendy DOOM Slayera. W trzeciej części współczesnej serii DOOM gracze wcielą się w postać DOOM Slayera w krwawej walce przeciwko piekłu, rozgrywającej się w mrocznym i złowrogim średniowieczu.

DOOM: The Dark Ages to mroczna gra fantasy/science fiction dla jednego gracza, która oferuje porywające walki i niesamowitą grafikę charakterystyczną dla niezrównanej serii DOOM, opartej na najnowszym silniku idTech.

GramTV przedstawia:

Warto zaznaczyć, że okładka posiada australijskie oznaczenia i jest w języku angielskim, co może mieć znaczenie dla kolekcjonerów. Samej gry nie ogranicza to językowo.

Tagi:

strzelanka
promocja
id Software
DOOM
promocje
PlayStation 5
Doom: The Dark Ages
Mikołaj Berlik
