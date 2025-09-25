Ghost of Yotei - recenzja. Godny następca Ghost of Tsushima

Sucker Punch Productions nie zawodzi, bo Ghost of Yotei to momentami co prawda nieco zbyt zachowawcza, ale bardzo wciągająca (zarówno gameplayowo, jak i fabularnie) gra z otwartym światem.

Ghost of Tsushima 2? Przyznam szczerze, że Ghost of Yotei nie kupiło mnie od samego początku. Ot, kolejny sandbox z przepiękną grafiką i doskonale znaną wszystkim fanom gatunku pętlą rozgrywki. Z czasem jednak coś jakby zaskoczyło, a ja najzwyczajniej w świecie nie mogłem oderwać się od ekranu. Czułem się bowiem, jak odkrywający tajemniczy i niebezpieczny świat turysta. Niczym przed laty w Assassin’s Creed Odyssey, w którym Ubisoft nie wymyślił koła od nowa, ale potrafił zatrzymać mnie przed ekranem ze względu na klimat, system walki i historię. Podobnie, choć nie od razu, było także w przypadku Ghost of Yotei. Ghost of Yotei Powoli do brzegu Fabularnie nie jest to kontynuacja. W pewnym sensie autorzy z Sucker Punch Productions przygotowali tą samą grę raz jeszcze, ale z nową opowieścią, kładąc przy okazji akcent na zupełnie inne elementy niż pół dekady temu w Ghost of Tsushima. Akcja Ghost of Yotei rozgrywa się bowiem 300 lat po wydarzeniach ukazanych w poprzedniczce, w XVII wieku na terenie Japonii. Nie musimy zatem wiedzieć, kim był i co robił Jin Sakai, by zrozumieć losy najemniczki imieniem Atsu. Przechodząc krótki, acz dramatyczny prolog, będziemy świadkami wydarzeń, w wyniku których cała rodzina będącej wówczas jeszcze dzieckiem głównej bohaterki została zamordowana, a jej samej udało się cudem ujść z życiem. Po latach Atsu wyrusza w świat, by pomścić najbliższych. Wolność i… Ghost of Yotei oferuje znacznie więcej swobody aniżeli Ghost of Tsushima, lecz zasadniczo całość bazuje na tych samych fundamentach. Polując na tzw. Szóstkę z Yotei, czyli głównych antagonistów, będziemy mogli realizować poszczególne misje w wybranej przez siebie kolejności. Rzecz jasna tylko do pewnego momentu, bo z czasem historia stanie się nieco bardziej liniowa. Tak czy inaczej byłem sceptycznie nastawiony do tego pomysłu. Na szczęście jednak moje obawy okazały się nieuzasadnione - twórcy udowodnili bowiem, że nieważna jest kolejność wykonywania zadań, ale ich zawartość. W efekcie otrzymaliśmy pakiet różnorodnych, angażujących misji z naprawdę dobrymi historiami i kilkoma iście zaskakującymi zwrotami akcji. Sama postać głównej bohaterki również może się podobać, choć to ten typ, który najpierw zrówna z ziemią armię wroga, by po chwili podzielić się rybą z dopiero co poznanym kompanem. Ghost of Yotei

Jeśli chodzi o aktywności poboczne, to mamy tutaj oczywiście klasykę. Choć trzeba przyznać, że w Ghost of Yotei nie brakuje questów pobocznych, które zrealizowano w taki sposób, by z powodzeniem mogły trafić do głównej opowieści. Często poznajemy bowiem ciekawe historie przypadkowych NPC-ów (którzy później mogą zostać naszymi sojusznikami i pomóc w walce z najważniejszymi przeciwnikami), a do tego niezależnie od tego, w którą stronę świata (nota bene rozmiarami przypominającego ten z Ghost of Tsushima) się udamy, to najprawdopodobniej trafimy na coś ciekawego - czy to konflikt między postaciami niezależnymi, czy też jakieś mniej lub bardziej cenne przedmioty do wykorzystania w dalszej części zabawy. Choć na początku w Ghost of Yotei nasza bohaterka dysponuje jedynie wilczym ostrzem, z czasem w jej ręce trafiają dwie katany, a później odachi, kurasigama, a także łuk. Za pomocą całkiem przydatnych samouczków gra wskazuje nam, które rodzaje broni najlepiej sprawdzą się w konfrontacji z danym typem przeciwnika. Dlatego też walcząc z grupą wrogów regularnie zmieniamy oręż, by jak najszybciej wysłać niemilców na tamten świat, co zresztą nie jest szczególnie problematyczne na normalnym poziomie trudności. Oczywiście, jeśli chcemy, możemy go sobie odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć, dostosowując stopień wyzwania do własnych możliwości. Tak czy inaczej, walka w Ghost of Yotei sprawia mnóstwo frajdy. Czuć ciężar poszczególnych broni, świetne wrażenie robią także realistyczne animacje. SI daje radę, choć czasami widać tu vibe pierwszego Asssasin’s Creed, bowiem wrogowie zamiast atakować jednocześnie, cierpliwie czekają na swoją kolej. Ghost of Yotei System rozwoju postaci w Ghost of Yotei jest dość skromny, lecz wystarczający. W toku zabawy odblokowujemy przede wszystkim nowe rodzaje broni, które bęziemy regularnie ulepszać, tak samo zresztą, jak różnego rodzaju zbroje czy talizmany. Możemy zrobić też użytek z gadżetów, dzięki którym - przykładowo - utrudnimy przeciwnikom zlokalizowanie Atsu poprzez użycie bomby dymnej. Do tego wszystkiego dochodzą nienarzucające się drzewka umiejętności, o których obecności niekiedy można po prostu zapomnieć. Ale warto o nich pamiętać, choćby dlatego, by czasem móc skorzystać z usług wilczycy, a więc czworonożnego przyjaciela towarzyszącego nam czasami podczas walki.

Ghost of Yotei to gra, w której dostępne misje fabularne czy też zadania poboczne umieszczono w samym rogu skądinąd naprawdę klimatycznej i czytelnej mapy świata za pomocą kart podzielonych na kilka kategorii. To świetne i praktyczne rozwiązanie, dobra alternatywa dla klasycznego dziennika zadań, choć początkowo do takiej formy przedstawiania questów trzeba się odrobinę przyzwyczaić. Eksplorując świat podążamy oczywiście z wiatrem (nie ma tu więc choćby kompasu), a dodatkowo ciekawe miejsca wskazuje nam poruszający się po niektórych obszarach złoty ptak. Ghost of Yotei Touch me, touch me… Na osobny akapit zasługuje fakt, że w Ghost of Yotei autorzy robili wszystko, by w pełni wykorzystać możliwości kontrolera DualSense, wszak mamy tutaj do czynienia z grą na wyłączność konsoli PlayStation 5. Przygotujcie się więc na regularne smyranie touchpada celem ulepszania broni, rozpalania ognia, gry na shamisenie, gotowania potraw przy ognisku i nie tylko. Początkowo jest to naprawdę ciekawy, zwiększający immersję dodatek do rozgrywki, który z czasem, gdy rozbijamy kolejny obóz w okolicy, zaczyna po prostu męczyć. Na szczęście jednak możemy pominąć te mini-gierki. Ghost of Yotei testowałem na zwykłym PlayStation 5 w trybie wydajności ze stabilnymi 60 klatkami na sekundę podczas rozgrywki i przerywnikami filmowymi w 30 FPS-ach. Dostępne są jeszcze dwa warianty - jakość, gdzie mamy 30 FPS i odrobinę lepszą grafikę, a także ray-tracing, a więc śledzenie promieni kosztem nieco niższej rozdzielczości obrazu. W każdym z tych trybów nie odczułem zauważalnych spadków płynności animacji - recenzowany tytuł jest bardzo dopracowany, bowiem podczas kilkudziesięciu godzin rozgrywki nie doświadczyłem także żadnych błędów. Chcąc bardziej poczuć klimat, możemy wybrać niesamowicie klimatyczną japońską ścieżkę audio (gra oferuje także poprawnie zrealizowany angielski i polski dubbing) oraz rozmaite opcje graficzne, w tym tryb Kurosawy inspirowany dziełami tego reżysera (czarno-biały filtr), a także tryb Miike (również od nazwiska reżysera), w którym mamy znacznie więcej błota i krwi na ekranie. Watanabe (tryb inspirowany dziełami Shinichiro Watanabe) zawiera natomiast oryginalną muzykę lo-fi budującą niepowtarzalną atmosferę. Ghost of Yotei to gra, której świat aż chce się zwiedzać i to z niekłamaną przyjemnością. To zasługa fenomenalnej, nawet na zwykłym PlayStation 5, oprawy wizualnej dopracowanej w najmniejszych szczegółach. Poszczególne obszary są po prostu piękne, niezależnie od tego, czy na danym obszarze aktualnie jest lato, jesień lub zima. No właśnie - różnorodność krajobrazów to kolejny ogromny walor recenzowanego tytułu. Ścieżka dźwiękowa to także ogromny atut Ghost of Yotei, a zwłaszcza piosenki. Kto zagra, ten nie pożałuje. Czy warto? Podsumowując, Ghost of Yotei to świetna i dopracowana gra z otwartym światem. Taka, która fanów gatunku raczej nie zachwyci rewolucyjnymi pomysłami, ale trzeba przyznać, że Sucker Punch Productions stworzyło tytuł, w którym wszystko zostało zrealizowano powyżej przeciętnej: fabuła, rozgrywka i grafika prezentują się nad wyraz dobrze. Daje to niesamowite połączenie i sprawia, że w ówczesnej Japonii dotkniętej bezprawiem można przepaść na wiele, wiele godzin. Polecam.

8,5 Do pełnej “dziewiątki” nieco zabrakło, bo mimo tylu zalet widać, że autorzy Ghost of Yotei bali się zaryzykować, wprowadzając więcej istotnych nowości. Plusy intrygująca historia, która rozkręca się powoli, ale z czasem naprawdę wciąga

klimatyczny, różnorodny świat

skromny, ale zadowalający system rozwoju postaci

każdy typ broni jest przydatny w określonej sytuacji

ciekawie napisane i zrealizowane misje główne oraz zadania poboczne

świetna oprawa wizualna

ścieżka dźwiękowa robi ogromną robotę (zwłaszcza piosenki)

można grać z japońskimi głosami i polskimi napisami

ciekawe wykorzystanie możliwości kontrolera DualSense, ale… Minusy …to tylko w sumie niepotrzebna ciekawostka

przydałoby się więcej nowości w porównaniu do Ghost of Tsushima

