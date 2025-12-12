Oto ich pierwsza gra po odejściu z Ubisoftu. Bradley the Badger na TGA 2025

Bradley the Badger to pierwsza gra legendarnego projektanta po opuszczeniu Ubisoftu. Zaprezentowana podczas The Game Awards 2025 produkcja od razu przyciągnęła uwagę fanów platformówek.

Bradley the Badger – co przygotowuje były twórca Mario+Rabbids

Podczas gali TGA 2025 Davide Soliani, współautor serii Mario+Rabbids i weteran takich projektów jak Rainbow Six 3: Athena Sword, przedstawił debiutancką produkcję swojego nowego studia Day 4 Night Studios. Bradley the Badger to platformówka z elementami akcji, w której wcielamy się w borsuka Bradleya. Postać przemawia głosem znanego aktora Evana Petersa, a całość utrzymano w kolorowej, dynamicznej stylistyce nawiązującej do klasycznych gier tego gatunku. Tytuł powstaje przy wsparciu wydawcy Krafton.