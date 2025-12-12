Zaloguj się lub Zarejestruj

Oto ich pierwsza gra po odejściu z Ubisoftu. Bradley the Badger na TGA 2025

Mikołaj Berlik
2025/12/12 02:16
0
0

Nowy projekt Davide’a Solianiego to kolorowa platformówka Bradley the Badger.

Bradley the Badger to pierwsza gra legendarnego projektanta po opuszczeniu Ubisoftu. Zaprezentowana podczas The Game Awards 2025 produkcja od razu przyciągnęła uwagę fanów platformówek.

Bradley the Badger
Bradley the Badger

Bradley the Badger – co przygotowuje były twórca Mario+Rabbids

Podczas gali TGA 2025 Davide Soliani, współautor serii Mario+Rabbids i weteran takich projektów jak Rainbow Six 3: Athena Sword, przedstawił debiutancką produkcję swojego nowego studia Day 4 Night Studios. Bradley the Badger to platformówka z elementami akcji, w której wcielamy się w borsuka Bradleya. Postać przemawia głosem znanego aktora Evana Petersa, a całość utrzymano w kolorowej, dynamicznej stylistyce nawiązującej do klasycznych gier tego gatunku. Tytuł powstaje przy wsparciu wydawcy Krafton.

GramTV przedstawia:

Bradley the Badger został pokazany jedynie w krótkim zwiastunie, ale to wystarczyło, by wzbudzić duże zainteresowanie. Czy Soliani powtórzy sukces swoich poprzednich projektów? Przekonamy się, gdy gra otrzyma pierwsze szczegóły dotyczące debiutu.

Tagi:

News
zwiastun
gra akcji
The Game Awards
platformówka
The Game Awards 2025
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112