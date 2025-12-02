Twórcy Baldur’s Gate 3 ujawnili swoje ulubione mody. Jeden z nich to absolutny hit społeczności

Nawet dwa lata po debiucie, Baldur’s Gate 3 otrzymało nominację w kategorii Best Community Support na The Game Awards 2025. Larian Studios zadbało o stałe zaangażowanie swojej społeczności, wprowadzając regularne aktualizacje, które objęły między innymi nowe podklasy, tryb fotograficzny oraz wsparcie dla modyfikacji na platformach konsolowych. W geście podwójnej celebracji – z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz potwierdzenia nominacji – deweloperzy podzielili swoimi ulubionymi modami do gry. Ulubione modyfikacje do Baldur’s Gate 3 według twórców Jako specjalna niespodzianka dla widzów, twórcy przygotowali i ogłosili listę swoich czternastu ulubionych modyfikacji. Ujawniona przez deweloperów lista jest zróżnicowana i obejmuje zarówno modyfikacje dodające nowe elementy do gry, jak i te służące jedynie humorowi.

Wśród faworytów znalazła się modyfikacja Pool Floaties, która zamienia hełmy i kapelusze na dmuchane akcesoria basenowe. Innym ulubieńcem jest Bunnies Gate 3, który ukrywa łącznie sto dwadzieścia sześć królików w świecie gry, w tym trzy specjalne, które gracze mogą odnaleźć. Egg Magic: Clownify zapewnia jednemu z towarzyszy darmowy cantrip, ale w zamian nakłada na niego makijaż klauna. Z kolei modyfikacja BaldGate3 wprowadza łysy wygląd dla wszystkich postaci. Deweloperzy docenili także modyfikacje skupiające się na broni i wyposażeniu. Plasma Weapons - Darkh Set uzbraja wszystkie postacie w miecze świetlne, a Skirbie's Vintage Firearms Pack dodaje broń palną. DinoScratch zapewnia Scratchowi uroczy kaptur dinozaura. Na liście znalazły się również modyfikacje wizualne przeznaczone dla postaci Astariona i Raphaela.

Niewątpliwie, największym zaskoczeniem i zarazem hitem listy, jest modyfikacja Withers Big Naturals, która dodaje tytułowemu bohaterowi „masywne, okazałe” atrybuty. Mimo braku praktycznego zastosowania w mechanice gry, jest to najpopularniejszy mod do BG3 w całej społeczności graczy. Na koniec przypomnijmy, że Baldur’s Gate 3 dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra zadebiutowała na rynku 3 sierpnia 2023 roku. Zachęcamy również do lektury: Recenzja Baldur’s Gate 3 – Z godnością i humorem.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



