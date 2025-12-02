Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy Baldur’s Gate 3 ujawnili swoje ulubione mody. Jeden z nich to absolutny hit społeczności

Patrycja Pietrowska
2025/12/02 13:30
2
0

Twórcy Baldur’s Gate 3 ujawnili swoje ulubione modyfikacje do gry.

Nawet dwa lata po debiucie, Baldur’s Gate 3 otrzymało nominację w kategorii Best Community Support na The Game Awards 2025. Larian Studios zadbało o stałe zaangażowanie swojej społeczności, wprowadzając regularne aktualizacje, które objęły między innymi nowe podklasy, tryb fotograficzny oraz wsparcie dla modyfikacji na platformach konsolowych. W geście podwójnej celebracji – z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz potwierdzenia nominacji – deweloperzy podzielili swoimi ulubionymi modami do gry.

Baldur’s Gate 3
Baldur’s Gate 3

Ulubione modyfikacje do Baldur’s Gate 3 według twórców

Jako specjalna niespodzianka dla widzów, twórcy przygotowali i ogłosili listę swoich czternastu ulubionych modyfikacji. Ujawniona przez deweloperów lista jest zróżnicowana i obejmuje zarówno modyfikacje dodające nowe elementy do gry, jak i te służące jedynie humorowi.

Wśród faworytów znalazła się modyfikacja Pool Floaties, która zamienia hełmy i kapelusze na dmuchane akcesoria basenowe. Innym ulubieńcem jest Bunnies Gate 3, który ukrywa łącznie sto dwadzieścia sześć królików w świecie gry, w tym trzy specjalne, które gracze mogą odnaleźć.

Egg Magic: Clownify zapewnia jednemu z towarzyszy darmowy cantrip, ale w zamian nakłada na niego makijaż klauna. Z kolei modyfikacja BaldGate3 wprowadza łysy wygląd dla wszystkich postaci. Deweloperzy docenili także modyfikacje skupiające się na broni i wyposażeniu. Plasma Weapons - Darkh Set uzbraja wszystkie postacie w miecze świetlne, a Skirbie's Vintage Firearms Pack dodaje broń palną. DinoScratch zapewnia Scratchowi uroczy kaptur dinozaura. Na liście znalazły się również modyfikacje wizualne przeznaczone dla postaci Astariona i Raphaela.

GramTV przedstawia:

Niewątpliwie, największym zaskoczeniem i zarazem hitem listy, jest modyfikacja Withers Big Naturals, która dodaje tytułowemu bohaterowi „masywne, okazałe” atrybuty. Mimo braku praktycznego zastosowania w mechanice gry, jest to najpopularniejszy mod do BG3 w całej społeczności graczy.

Na koniec przypomnijmy, że Baldur’s Gate 3 dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra zadebiutowała na rynku 3 sierpnia 2023 roku. Zachęcamy również do lektury: Recenzja Baldur’s Gate 3 – Z godnością i humorem.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
2
TheDoc
Gramowicz
Dzisiaj 14:13

I tak koniec gry był absurdalny. Do tego już samo to, że na starcie na 1 lvlu trafiasz do piekieł jest durne. Więc nie ma znaczenia, który lvl jest do wbicia max

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 13:36

Fajna jest modyfikacja która dodaje różne bagi które z automatu przyjmują przedmioty. Larian dał taki na klucze czy jedzenie - ale nie mogłem sobie tak skonfigurować bagów na wszystko. 

Kolejna fajna modyfikacja - ubrania. Lubię kosmetykę. Możliwość wyboru ubrań czy nowe ubrania - świetna sprawa dla mnie. 

Też widziałem parę modów dodających zaklęcia z czego jeden rzucił mi się w oczy bo autor starał się ograniczać zaklęcia podobnie jak to robił Larian. By pasowały do rozgrywki.

No i jeden z ciekawych i niepraktycznych modów dodaje pozostałe poziomy czyli max to lvl 20 a nie 12. Czemu niepraktyczny? Lvl 20 w D&D to w zasadzie bycie bogiem. Właśnie dlatego Larian ograniczył maksymalny poziom bo bez tego koniec gdy musiałby być absurdalny. 




