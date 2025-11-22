Zaloguj się lub Zarejestruj

Dyrektor wydawniczy Baldur's Gate 3 ostro krytykuje artystów korzystających ze sztucznej inteligencji

Jakub Piwoński
2025/11/22 14:40
0
0

W branży gier nie ma obecnie jednomyślności co do wykorzystania sztucznej inteligencji.

Michael Douse, dyrektor wydawniczy Larian Studios, studia odpowiedzialnego za Baldur's Gate 3, wyraził mocną krytykę wobec artystów wykorzystujących sztuczną inteligencję w procesie twórczym. W serii tweetów Douse nazwał ich działalność „nie do zniesienia” i stwierdził, że większość pomysłów artystów AI to w rzeczywistości „zwykłe kopiowanie z LinkedIn”. Dodał również, że gdyby ktoś tak energicznie propagował zwykły klucz francuski zamiast technologii, trafiłby najpewniej do więzienia, podczas gdy droga dla sztucznej inteligencji jest otwarta i pozbawiona kontroli.

Baldur's Gate 3
Baldur's Gate 3

Dyrektor wydawniczy Baldur's Gate 3 ostro krytykuje AI

Projekt Baldur's Gate 3 powstał w 2017 roku, czyli na długo przed popularyzacją narzędzi takich jak ChatGPT czy inne modele LLM. Twórcy gry od dawna wyrażają sceptycyzm wobec generatywnej sztucznej inteligencji. Prezes Larian Studios, Swen Vincke, przyznał, że SI może wspomagać deweloperów w niektórych aspektach produkcji, ale powszechne twierdzenie, że technologia przyspieszy tworzenie gier, jest „naiwne”.

Podobne obawy wyrażają również aktorzy wcielający się w postacie w grze – Samantha Béart (Karlach) i Neil Newbon (Astarion) krytykowali wykorzystanie SI w branży, podkreślając, że jest postrzegana jako szybki sposób na zysk, a nie prawdziwa innowacja.

GramTV przedstawia:

Debata wokół roli sztucznej inteligencji w grach trwa również w szerszej branży. Niektórzy przedstawiciele, jak Yves Guillemot z Ubisoftu, stawiają na integrację SI, podczas gdy inni, np. deweloperzy z Electronic Arts, wyrażają frustrację wymuszaniem korzystania z tej technologii. Dyskusje wywołują też reakcje graczy – w jednym przypadku użytkownik otrzymał zwrot pieniędzy od Steama z powodu sprzeciwu wobec wykorzystania SI w Call of Duty: Black Ops 7. W branży gier nie ma obecnie jednomyślności co do wykorzystania sztucznej inteligencji, a jej rola pozostaje tematem gorącej debaty.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://gamerant.com/baldurs-gate-3-publishing-director-criticism-ai/

Tagi:

News
sztuczna inteligencja
AI
Larian Studios
Baldur's Gate 3
Baldur's Gate III
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112