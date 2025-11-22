Dyrektor wydawniczy Baldur's Gate 3 ostro krytykuje artystów korzystających ze sztucznej inteligencji

Michael Douse, dyrektor wydawniczy Larian Studios, studia odpowiedzialnego za Baldur's Gate 3, wyraził mocną krytykę wobec artystów wykorzystujących sztuczną inteligencję w procesie twórczym. W serii tweetów Douse nazwał ich działalność „nie do zniesienia” i stwierdził, że większość pomysłów artystów AI to w rzeczywistości „zwykłe kopiowanie z LinkedIn”. Dodał również, że gdyby ktoś tak energicznie propagował zwykły klucz francuski zamiast technologii, trafiłby najpewniej do więzienia, podczas gdy droga dla sztucznej inteligencji jest otwarta i pozbawiona kontroli.

Projekt Baldur's Gate 3 powstał w 2017 roku, czyli na długo przed popularyzacją narzędzi takich jak ChatGPT czy inne modele LLM. Twórcy gry od dawna wyrażają sceptycyzm wobec generatywnej sztucznej inteligencji. Prezes Larian Studios, Swen Vincke, przyznał, że SI może wspomagać deweloperów w niektórych aspektach produkcji, ale powszechne twierdzenie, że technologia przyspieszy tworzenie gier, jest „naiwne”.