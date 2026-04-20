Twórcy 007: First Light dzielą się kulisami powstawania dźwięku i muzyki do gry. Pojawił się kolejny materiał zza kulis

IO Interactive prowadzi serię, w której możemy zobaczyć proces pracy nad nadchodzącym tytułem.
Studio IO Interactive udostępniło kolejny odcinek swojej serii zza kulis, zatytułowanej Beyond the Light. Najnowszy epizod skupia się na warstwie dźwiękowej nadchodzącej gry o agencie 007, a o procesie twórczym opowiadają dyrektor audio Dominic Vega oraz duet kompozytorów The Flight (Joe i Alexis).
007: First Light – klasyczne brzmienie w nowoczesnym wydaniu
Głównym założeniem zespołu odpowiedzialnego za muzykę było oddanie hołdu klasycznemu brzmieniu serii z Bondem, bez zbędnego „unowocześniania” na siłę. Kompozytorzy z The Flight, dorastający na filmach z agentem 007, podkreślają, że pewne motywy i progresje akordów mają po prostu „zakodowane w DNA”.
Cała sekcja instrumentów blaszanych została zarejestrowana w legendarnym londyńskim Abbey Road Studios z udziałem światowej klasy muzyków. Dział audio pracował nad unikalnymi motywami muzycznymi dla poszczególnych bohaterów już na etapie wczesnych konceptów, równolegle z grafikami koncepcyjnymi. Zespół skupił się nie tylko na muzyce, ale i na detalach otoczenia – od specyficznych akcentów przechodniów po unikalną akustykę różnych lokacji. Dział dźwięku od pierwszego dnia prototypował silnik gry, ściśle współpracując z projektantami poziomów, aby warstwa audio reagowała na działania gracza.
Zaletą serii o Bondzie jest to, że – ponieważ istnieje już tak długo – przeszła przez wiele różnych nurtów muzycznych. Lubię myśleć, że jako dzieci lat 80., dorastające w Wielkiej Brytanii i oglądające co roku w Boże Narodzenie filmy o Bondzie na kanapie razem z ojcami, mamy po prostu wbudowaną w sobie tę umiejętność: wystarczy zagrać jakąś figurę, sekwencję akordów lub melodię, a od razu wiemy, czy to Bond, czy nie.
