Twórcy 007: First Light dzielą się kulisami powstawania dźwięku i muzyki do gry. Pojawił się kolejny materiał zza kulis

Studio IO Interactive udostępniło kolejny odcinek swojej serii zza kulis, zatytułowanej Beyond the Light. Najnowszy epizod skupia się na warstwie dźwiękowej nadchodzącej gry o agencie 007, a o procesie twórczym opowiadają dyrektor audio Dominic Vega oraz duet kompozytorów The Flight (Joe i Alexis).

007: First Light – klasyczne brzmienie w nowoczesnym wydaniu

Głównym założeniem zespołu odpowiedzialnego za muzykę było oddanie hołdu klasycznemu brzmieniu serii z Bondem, bez zbędnego „unowocześniania” na siłę. Kompozytorzy z The Flight, dorastający na filmach z agentem 007, podkreślają, że pewne motywy i progresje akordów mają po prostu „zakodowane w DNA”.