Cała saga Metro za mniej niż 30 zł. To idealny moment po zapowiedzi Metro 2039

Uniwersum Dmitrya Glukhovsky’ego zaczęło się od książek, z których pierwsza nazywała się Metro 2033. Taką samą nazwę miała też premierowa gra z 2010 roku. Trzy lata później ukazała się kontynuacja, Metro Last Light. Z kolei w roku 2014 obie te produkcje doczekały się odświeżenia w pakiecie Redux. Zwieńczeniem, oczywiście do momentu ukazania się Metro 2039, jest zaś Metro Exodus z 2019 roku. W sumie mamy więc trzy wysoko oceniane gry, które teraz można zgarnąć na konsolę PlayStation 4/PlayStation 5 w pakiecie wycenionym na mniej niż 30 zł. Jak to zrobić? Szczegóły omawianej promocji poniżej.

Pakiet Metro Saga zawiera wszystkie trzy gry z uznanej przez krytykę serii Metro — Metro 2033 Redux, Metro: Last Light Redux i Metro Exodus Edycja Gold (ze wszystkimi dodatkami) Wybierz się w podróż od zrujnowanych tuneli moskiewskiego metra po dalekie pustkowia postapokaliptycznej Rosji. Zagraj w trzy najlepsze w ostatniej dekadzie jednoosobowe strzelaniny, które łączą się w jedną, spektakularną przygodę...

Trzy odsłony Metro za mniej niż 30 zł

Pakiet Metro Saga znajdziemy w Sklepie PlayStation pod tym adresem. Normalnie za trzy produkcje zapłacilibyśmy 269,00 zł, obecnie jednak obowiązuje promocyjna cena 26,90 zł – czyli z 90-procentową obniżką. Warto jednak mieć na uwadze, że oferta ta jest ograniczona czasowo i obowiązuje jedynie do 23 kwietnia.