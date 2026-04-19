Pragmata wjechała na Steam i od razu pozamiatała. Gracze są zachwyceni

Pragmata weszła i pozamiatała. O grze mówi każdy i, co ważniejsze, najczęściej mówi pozytywnie.
Pragmata ze świetnym debiutem na Steamie
W momencie pisania tego tekstu nowa gra Capcomu została oceniona na Steamie już 10 605 razy. Mimo niemałej przecież liczby recenzji Pragmata osiągnęła jednak notę “przytłaczająco pozytywną” – wszak aż 97% not miało właśnie charakter pozytywny. To daje futurystycznej grze akcji miejsce w ścisłym topie platformy Valve, jeżeli chodzi o tegoroczne premiery. Dla porównania powszechnie chwalone Resident Evil Requiem, notabene również wydane przez Capcom, obecnie posiada 96% pozytywnych recenzji na 163 056 wszystkich opublikowanych. Fakty są więc bezsporne – to kolejny udany strzał Japończyków.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!