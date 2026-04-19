Pragmata wjechała na Steam i od razu pozamiatała. Gracze są zachwyceni

Dodatkowo w najlepszym momencie, mającym notabene miejsce około 17 godzin temu, Pragmata przyciągnęła na Steama 67 242 graczy w tym samym momencie. To wynik lepszy niż Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, który dobił do poziomu 54 778, acz niższy niż w przypadku wspomnianego Resident Evil Requiem – w tym wypadku sufit to aż 344 214 użytkowników jednocześnie. Przy okazji warto wspomnieć, że rezultat Pragmaty to nadal 9. największe osiągnięcie, jeżeli chodzi o produkcje wydane na Steamie w tym roku i jednocześnie nadal liczby lepsze niż np. u Derth Stranding 2: On the Beach czy Diablo II: Resurrected – Infernal Edition.

Pragmata ukazał się się 17 kwietnia 2026 roku. Tytuł studia Capcom wydany zostanie zarówno na komputery osobiste, jak i na konsole Nintendo Switch 2, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Niemniej jeszcze przed premierą piratom udało się ominąć zabezpieczenia, przez co gra stała się dostępna dla nieuczciwych użytkowników wcześniej niż dla tych, którzy zapłacili.