Pragmata wjechała na Steam i od razu pozamiatała. Gracze są zachwyceni

Maciej Petryszyn
2026/04/19 11:00
Rok 2026 jak na razie jest rokiem Capcomu. Japoński gigant dostarczył nam bowiem kolejny hit, będący kandydatem do tytułu GOTY.

Pragmata weszła i pozamiatała. O grze mówi każdy i, co ważniejsze, najczęściej mówi pozytywnie.

Pragmata ze świetnym debiutem na Steamie

W momencie pisania tego tekstu nowa gra Capcomu została oceniona na Steamie już 10 605 razy. Mimo niemałej przecież liczby recenzji Pragmata osiągnęła jednak notę “przytłaczająco pozytywną” – wszak aż 97% not miało właśnie charakter pozytywny. To daje futurystycznej grze akcji miejsce w ścisłym topie platformy Valve, jeżeli chodzi o tegoroczne premiery. Dla porównania powszechnie chwalone Resident Evil Requiem, notabene również wydane przez Capcom, obecnie posiada 96% pozytywnych recenzji na 163 056 wszystkich opublikowanych. Fakty są więc bezsporne – to kolejny udany strzał Japończyków.

Dodatkowo w najlepszym momencie, mającym notabene miejsce około 17 godzin temu, Pragmata przyciągnęła na Steama 67 242 graczy w tym samym momencie. To wynik lepszy niż Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, który dobił do poziomu 54 778, acz niższy niż w przypadku wspomnianego Resident Evil Requiem – w tym wypadku sufit to aż 344 214 użytkowników jednocześnie. Przy okazji warto wspomnieć, że rezultat Pragmaty to nadal 9. największe osiągnięcie, jeżeli chodzi o produkcje wydane na Steamie w tym roku i jednocześnie nadal liczby lepsze niż np. u Derth Stranding 2: On the Beach czy Diablo II: Resurrected – Infernal Edition.

Pragmata ukazał się się 17 kwietnia 2026 roku. Tytuł studia Capcom wydany zostanie zarówno na komputery osobiste, jak i na konsole Nintendo Switch 2, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Niemniej jeszcze przed premierą piratom udało się ominąć zabezpieczenia, przez co gra stała się dostępna dla nieuczciwych użytkowników wcześniej niż dla tych, którzy zapłacili.

Źródło:https://gamingbolt.com/pragmata-debuts-to-overwhelmingly-positive-steam-rating-and-nearly-57000-peak-players

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

