Nowe przecieki o przyszłości Resident Evil Requiem. Ma powrócić uwielbiany przez fanów tryb

Mikołaj Berlik
2026/04/20 13:30
Dataminerzy odkryli plany Capcomu.

Fani serii Resident Evil mają powody do zadowolenia. Najnowsze dane odnalezione w plikach gry Resident Evil Requiem przez dataminera o pseudonimie SYRKOV sugerują, że zapowiedziana przez Capcom darmowa aktualizacja z „mini-grą” może być w rzeczywistości powrotem kultowego trybu Mercenaries.

Resident Evil Requiem – tykający zegar w plikach gry

Odkrycie SYRKOVA rzuca nowe światło na nadchodzącą zawartość dodatkową. W plikach Resident Evil Requiem znaleziono dziesięć ścieżek dźwiękowych, których nie wykorzystano w kampanii fabularnej. Dwa z odkrytych utworów zawierają wyraźne odgłosy tykania zegara, co jest znakiem rozpoznawczym trybu Mercenaries, opierającego się na walce z czasem. Wśród plików znajduje się również remiks motywu z „Save Room” z Resident Evil 2, co fani interpretują jako potencjalny motyw przewodni dla Leona S. Kennedy’ego w menu wyboru postaci.

Przekopywałem się przez pliki Resident Evil Requiem i znalazłem coś, co może być związane z przyszłym dodatkowym trybem / Najemnicy. Oto niektóre z utworów, które znalazłem.

Niestety wydawca nie potwierdził jeszcze oficjalnie nazwy trybu, jednak wiemy już sporo o przyszłości całego tytułu. Wspomniana mini-gra ma zadebiutować już w przyszłym miesiącu. Wiemy również o dodatku fabularnym mającym nosić nazwę Last Days, który ma skupiać się na dalszych losach Leona i Ady Wong. Premiera spodziewana jest jesienią 2026 roku lub na początku 2027.

Resident Evil Requiem, który zadebiutował 27 lutego, stał się najszybciej sprzedającą się odsłoną w historii marki. Gra w ciągu zaledwie kilku tygodni od premiery przekroczyła barierę 6 milionów sprzedanych egzemplarzy. Tytuł jest dostępny na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2.

Źródło:https://gamingbolt.com/resident-evil-requiem-datamined-tracks-could-hint-at-the-return-of-mercenaries

