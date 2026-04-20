Nowe przecieki o przyszłości Resident Evil Requiem. Ma powrócić uwielbiany przez fanów tryb

Fani serii Resident Evil mają powody do zadowolenia. Najnowsze dane odnalezione w plikach gry Resident Evil Requiem przez dataminera o pseudonimie SYRKOV sugerują, że zapowiedziana przez Capcom darmowa aktualizacja z „mini-grą” może być w rzeczywistości powrotem kultowego trybu Mercenaries.

Resident Evil Requiem – tykający zegar w plikach gry

Odkrycie SYRKOVA rzuca nowe światło na nadchodzącą zawartość dodatkową. W plikach Resident Evil Requiem znaleziono dziesięć ścieżek dźwiękowych, których nie wykorzystano w kampanii fabularnej. Dwa z odkrytych utworów zawierają wyraźne odgłosy tykania zegara, co jest znakiem rozpoznawczym trybu Mercenaries, opierającego się na walce z czasem. Wśród plików znajduje się również remiks motywu z „Save Room” z Resident Evil 2, co fani interpretują jako potencjalny motyw przewodni dla Leona S. Kennedy’ego w menu wyboru postaci.