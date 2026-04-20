Nowe przecieki o przyszłości Resident Evil Requiem. Ma powrócić uwielbiany przez fanów tryb

Fani serii Resident Evil mają powody do zadowolenia. Najnowsze dane odnalezione w plikach gry Resident Evil Requiem przez dataminera o pseudonimie SYRKOV sugerują, że zapowiedziana przez Capcom darmowa aktualizacja z „mini-grą” może być w rzeczywistości powrotem kultowego trybu Mercenaries.
Resident Evil Requiem – tykający zegar w plikach gry
Odkrycie SYRKOVA rzuca nowe światło na nadchodzącą zawartość dodatkową. W plikach Resident Evil Requiem znaleziono dziesięć ścieżek dźwiękowych, których nie wykorzystano w kampanii fabularnej. Dwa z odkrytych utworów zawierają wyraźne odgłosy tykania zegara, co jest znakiem rozpoznawczym trybu Mercenaries, opierającego się na walce z czasem. Wśród plików znajduje się również remiks motywu z „Save Room” z Resident Evil 2, co fani interpretują jako potencjalny motyw przewodni dla Leona S. Kennedy’ego w menu wyboru postaci.
Przekopywałem się przez pliki Resident Evil Requiem i znalazłem coś, co może być związane z przyszłym dodatkowym trybem / Najemnicy. Oto niektóre z utworów, które znalazłem.
Niestety wydawca nie potwierdził jeszcze oficjalnie nazwy trybu, jednak wiemy już sporo o przyszłości całego tytułu. Wspomniana mini-gra ma zadebiutować już w przyszłym miesiącu. Wiemy również o dodatku fabularnym mającym nosić nazwę Last Days, który ma skupiać się na dalszych losach Leona i Ady Wong. Premiera spodziewana jest jesienią 2026 roku lub na początku 2027.
