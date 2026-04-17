Średniowieczny „cozy game” inspirowany Kingdom Come i Animal Crossing debiutuje z 98 procentami pozytywnych ocen

Mikołaj Berlik
2026/04/17 15:00
Tytuł spotyka się z bardzo obiecującym przyjęciem.

Na rynku zadebiutowała gra Scriptorium: Master of Manuscripts, która w nietypowy sposób łączy klimat czeskiego RPG Kingdom Come: Deliverance z relaksującą formułą znaną z Animal Crossing. Tytuł od studia Yaza Games zbiera bardzo entuzjastyczne recenzje na Steamie, osiągając wynik 96% pozytywnych opinii.

Scriptorium: Master of Manuscripts – informacje o grze

W Scriptorium: Master of Manuscripts wcielamy się w średniowiecznego skrybę, którego zadaniem jest przepisywanie i – przede wszystkim – zdobienie manuskryptów. Produkcja oferuje ponad 2000 ręcznie rysowanych zasobów inspirowanych autentyczną sztuką średniowieczną. Kampania fabularna z 70 zleceniami lub tryb sandbox, pozwalający na pełną swobodę twórczą. Mamy również możliwość dekorowania własnego warsztatu (meble, oświetlenie, kolumny) oraz obecność zwierzęcych towarzyszy – obok psów i kotów w skryptorium mogą towarzyszyć nam małe smoki.

Twórcy Scriptorium: Master of Manuscripts nie kryją, że to właśnie spokojniejsze momenty z Kingdom Come: Deliverance (takie jak alchemia czy przesiadywanie w karczmach) były dla nich główną inspiracją. Deweloperzy podkreślają również etyczny aspekt produkcji – Scriptorium to gra w 100% stworzona przez ludzi. Studio stosuje politykę „zero tolerancji dla AI”, co oznacza, że każdy tekst i rysunek wyszedł spod ręki artystów i mediewistów.

Stwórz własną postać w trybie fabularnym i przyjmuj zlecenia od prestiżowych mecenasów w królestwie, w którym plotki krążą na każdym kroku. Ilustruj bitwy i romanse, zdobij listy miłosne i pismka szantażowe, projektuj mapy, bale maskowe lub – *kaszlnięcie* – dziwaczne dzieła sztuki. Każde zlecenie pozwoli ci współtworzyć królewski dramat, w który trudno uwierzyć, dopóki się go nie zobaczy.

Cena Scriptorium: Master of Manuscripts to 49,99 zł – z premierową obniżką 39,99 zł. Tytuł dostępny jest na platformie Steam.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/simulation/kingdom-come-deliverance-and-animal-crossing-inspired-this-medieval-cozy-game-where-you-hang-with-tiny-dragons-and-make-art-and-its-launching-to-great-reviews-hans-capon-mentioned-therefore-goty/

