Średniowieczny „cozy game” inspirowany Kingdom Come i Animal Crossing debiutuje z 98 procentami pozytywnych ocen

Na rynku zadebiutowała gra Scriptorium: Master of Manuscripts, która w nietypowy sposób łączy klimat czeskiego RPG Kingdom Come: Deliverance z relaksującą formułą znaną z Animal Crossing. Tytuł od studia Yaza Games zbiera bardzo entuzjastyczne recenzje na Steamie, osiągając wynik 96% pozytywnych opinii.

Scriptorium: Master of Manuscripts – informacje o grze

W Scriptorium: Master of Manuscripts wcielamy się w średniowiecznego skrybę, którego zadaniem jest przepisywanie i – przede wszystkim – zdobienie manuskryptów. Produkcja oferuje ponad 2000 ręcznie rysowanych zasobów inspirowanych autentyczną sztuką średniowieczną. Kampania fabularna z 70 zleceniami lub tryb sandbox, pozwalający na pełną swobodę twórczą. Mamy również możliwość dekorowania własnego warsztatu (meble, oświetlenie, kolumny) oraz obecność zwierzęcych towarzyszy – obok psów i kotów w skryptorium mogą towarzyszyć nam małe smoki.