Premiera gry 007: First Light na konsolę Nintendo Switch 2 została opóźniona i to niestety nie o kilka dni

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, gra 007: First Light ukaże się 27 maja 2026 roku na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz na PC. Wersja na Nintendo Switch 2 została z kolei przesunięta na bliżej nieokreślony termin “później tego lata”.
007: First Light opóźnione na Switchu 2
Twórcy nie podali konkretnego powodu opóźnienia, jednak od miesięcy pojawiały się sygnały o problemach technicznych produkcji. Już po pierwszej prezentacji rozgrywki we wrześniu ubiegłego roku, gracze zwracali uwagę na niestabilną płynność animacji. Dodatkowo gra była wcześniej opóźniona o trzy miesiące w celu dopracowania, a wymagania sprzętowe wersji PC wzbudziły kontrowersje, sugerując zapotrzebowanie na procesory, które nie były jeszcze dostępne na rynku.
