Premiera gry 007: First Light na konsolę Nintendo Switch 2 została opóźniona i to niestety nie o kilka dni

Decyzja o jednoczesnej premierze na Switchu 2 od początku była uznawana za ambitną, zwłaszcza że konsola dysponuje słabszą specyfikacją niż pozostałe platformy docelowe. W związku z tym, najbardziej prawdopodobnym powodem przesunięcia jest potrzeba dodatkowej optymalizacji, aby zapewnić stabilne działanie gry. Problemy z przenoszeniem dużych produkcji na Switcha 2 nie są niczym nowym. Wcześniej opóźnienia dotknęły także port Elden Ring przygotowywany przez FromSoftware oraz Borderlands 4 od Gearbox Software. Pojawiają się również doniesienia o trudnościach z przeniesieniem Starfield na tę platformę. Jeśli jednak dodatkowy czas ma zapewnić graczom stabilną rozgrywkę pozbawioną frustracji, to chyba jest to zasadna decyzja.

Kampania fabularna przedstawiona w 007: First Light pozwala wcielić się w Jamesa Bonda, czyli ikonicznego bohatera z doskonale znanych filmów. Nie mamy tu jednak do czynienia z adaptacją któregokolwiek z obrazów kinowych, bowiem autorzy przygotowali zupełnie nową opowieść przedstawiającą młodego, bo zaledwie 26-letniego Agenta 007, który jest utalentowanym, ale jeszcze nieoszlifowanym członkiem marynarki wojennej. 007: First Light oferuje zróżnicowane misje, w trakcie których gracze biorą udział w starciach z wrogami, eliminując przeciwników z zaskoczenia lub w bezpośrednich konfrontacjach czy też są uczestnikami efektownych pościgów. W trakcie wykonywania poszczególnych zadań korzystają z różnych typów broni oraz nowoczesnych gadżetów.