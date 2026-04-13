007: First Light z potężnym wyciekiem. W sieci krąży ponad godzina z finału gry

Maciej Petryszyn
2026/04/13 20:30
Do premiery 007: First Light został nieco ponad miesiąc. W tym czasie musicie jednak ostrożnie przeglądać internet, by przypadkiem nie natknąć się na coś, czego nie chcemy zobaczyć.

Nadchodząca gra o Jamesie Bondzie padła bowiem ofiarą ogromnego przecieku. Takiego, który może skutecznie popsuć przyjemność z zabawy.

Potężny wyciek materiałów z 007: First Light

Jak podaje serwis VGC, wyciek, który dotknął 007: First Light, był spowodowany przez lukę w systemach zabezpieczających Indonesian Game Rating System. Jest to odpowiednik doskonale znanego nam PEGI, czyli indonezyjski podmiot przyznającego grom odpowiednie klasyfikacje ze względu na ich zawaretość. W efekcie w sieci znalazły się materiały z rozgrywki, które wcześniej deweloperzy i wydawca przesłali do IGRS, by uzyskać kategorię wiekową. Ale to jeszcze nic. Najpoważniejsze konsekwencje wycieku związane są z zakończeniem nadchodzącej produkcji.

W internecie wylądował obszerny materiał z zakończenia 007: First Light. Ten ma rzekomo trwać ponad godzinę, jeżeli więc ktoś się na niego natknie, będzie to mieć opłakane konsekwencje. No bo kto chciałby jeszcze przed rozpoczęciem zabawy poznać sposób, w jaki fabularnie zwiąże się cała akcja. To też duży cios dla samego IO Interactive, bo trudno spodziewać się, by Duńczycy przez 6 kolejnych tygodni byli w stanie skutecznie walczyć z materiałami, które będą pojawiać się w różnych odmętach sieci. Jeżeli nie chcecie zepsuć sobie niespodzianki, warto odpowiednio dostosować filtry w mediach społecznościowych.

Za 007 First Light odpowiada IO Interactive, doskonale znane z serii Hitman. Sama gra ukaże się 27 maja 2026 roku na komputerach osobistych oraz konsolach, PlayStation 5 i Xbox Series X/S, podczas gdy wersja na Nintendo Switch 2 zostanie wydana w późniejszym terminie. Głosu i twarzy Bondowi użyczył Patrick Gibson, czyli Dexter Morgan z ubiegłorocznego Dexter: Original Sin.

Źródło:https://www.eurogamer.net/007-first-light-spoilers-leak

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

