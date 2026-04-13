007: First Light z potężnym wyciekiem. W sieci krąży ponad godzina z finału gry

Nadchodząca gra o Jamesie Bondzie padła bowiem ofiarą ogromnego przecieku. Takiego, który może skutecznie popsuć przyjemność z zabawy.
Potężny wyciek materiałów z 007: First Light
Jak podaje serwis VGC, wyciek, który dotknął 007: First Light, był spowodowany przez lukę w systemach zabezpieczających Indonesian Game Rating System. Jest to odpowiednik doskonale znanego nam PEGI, czyli indonezyjski podmiot przyznającego grom odpowiednie klasyfikacje ze względu na ich zawaretość. W efekcie w sieci znalazły się materiały z rozgrywki, które wcześniej deweloperzy i wydawca przesłali do IGRS, by uzyskać kategorię wiekową. Ale to jeszcze nic. Najpoważniejsze konsekwencje wycieku związane są z zakończeniem nadchodzącej produkcji.
