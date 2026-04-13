007: First Light z potężnym wyciekiem. W sieci krąży ponad godzina z finału gry

W internecie wylądował obszerny materiał z zakończenia 007: First Light. Ten ma rzekomo trwać ponad godzinę, jeżeli więc ktoś się na niego natknie, będzie to mieć opłakane konsekwencje. No bo kto chciałby jeszcze przed rozpoczęciem zabawy poznać sposób, w jaki fabularnie zwiąże się cała akcja. To też duży cios dla samego IO Interactive, bo trudno spodziewać się, by Duńczycy przez 6 kolejnych tygodni byli w stanie skutecznie walczyć z materiałami, które będą pojawiać się w różnych odmętach sieci. Jeżeli nie chcecie zepsuć sobie niespodzianki, warto odpowiednio dostosować filtry w mediach społecznościowych.

Za 007 First Light odpowiada IO Interactive, doskonale znane z serii Hitman. Sama gra ukaże się 27 maja 2026 roku na komputerach osobistych oraz konsolach, PlayStation 5 i Xbox Series X/S, podczas gdy wersja na Nintendo Switch 2 zostanie wydana w późniejszym terminie. Głosu i twarzy Bondowi użyczył Patrick Gibson, czyli Dexter Morgan z ubiegłorocznego Dexter: Original Sin.