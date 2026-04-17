Phasmophobia x Alan Wake. Pierwsza kolaboracja w historii gry potwierdzona!

Mikołaj Berlik
2026/04/17 13:00
Mroczne uniwersa łączą się.

Podczas pokazu Galaxies Showcase studio Kinetic Games ogłosiło przełomową nowinę dla fanów horrorów. Po raz pierwszy w historii Phasmophobia połączy siły z inną marką, a wybór padł na mroczne uniwersum stworzone przez Remedy Entertainment.

Phasmophobia x Alan Wake – nowe wydarzenie

Event zapowiedziano jako darmowy, ograniczony czasowo event, który przeniesie atmosferę znaną z Alan Wake 2 prosto w środek naszych śledztw. Rozpocznie się on już 12 maja i potrwa do 2 czerwca. Deweloperzy zapowiadają „przenikanie się światów”. W znanych nam lokacjach pojawi się nowa, mroczna obecność (związana z Dark Place), która ma wpłynąć na zachowanie cieni i sam przebieg dochodzeń w sposób, jakiego dotąd nie widzieliśmy.

„Phasmophobia” to gra z gatunku horroru psychologicznego, przeznaczona dla czterech graczy i oferująca tryb współpracy online. Wraz ze swoją drużyną badaczy zjawisk paranormalnych wkroczysz do nawiedzonych miejsc, w których panuje intensywna aktywność paranormalna, i spróbujesz zebrać jak najwięcej dowodów. Wykorzystaj swój sprzęt do polowania na duchy, aby znaleźć i zarejestrować dowody, które następnie sprzedasz ekipie zajmującej się usuwaniem duchów.

Sam Lake, dyrektor kreatywny w Remedy, przyznał, że w ich studio jest wielu fanów Phasmophobii, a pisanie scenariusza do tej „koszmarnej kolaboracji” było czystą przyjemnością. Z kolei Daniel Knight (CEO Kinetic Games) podkreślił, że zespół artystyczny włożył ogrom wysiłku w odwzorowanie ikonicznych lokacji z Alan Wake 2.

Ogłoszenie zbiegło się w czasie z ogłoszeniem imponujących wyników sprzedaży Phasmophobii. Gra przekroczyła właśnie próg 5 milionów sprzedanych egzemplarzy na konsolach oraz 28 milionów kopii łącznie na wszystkich platformach.

Warto pamiętać, że ten crossover to tylko część ambitnej mapy drogowej Phasmophobia na rok 2026, która zakłada wyjście z wczesnego dostępu (Wersja 1.0), przejście na silnik Unity 6, premierę gry na konsoli Nintendo Switch 2 oraz przebudowę modeli postaci i animacji.

Źródło:https://insider-gaming.com/alan-wake-is-coming-to-phasmophobia-next-month/

