Phasmophobia x Alan Wake. Pierwsza kolaboracja w historii gry potwierdzona!

Podczas pokazu Galaxies Showcase studio Kinetic Games ogłosiło przełomową nowinę dla fanów horrorów. Po raz pierwszy w historii Phasmophobia połączy siły z inną marką, a wybór padł na mroczne uniwersum stworzone przez Remedy Entertainment.
Phasmophobia x Alan Wake – nowe wydarzenie
Event zapowiedziano jako darmowy, ograniczony czasowo event, który przeniesie atmosferę znaną z Alan Wake 2 prosto w środek naszych śledztw. Rozpocznie się on już 12 maja i potrwa do 2 czerwca. Deweloperzy zapowiadają „przenikanie się światów”. W znanych nam lokacjach pojawi się nowa, mroczna obecność (związana z Dark Place), która ma wpłynąć na zachowanie cieni i sam przebieg dochodzeń w sposób, jakiego dotąd nie widzieliśmy.
„Phasmophobia” to gra z gatunku horroru psychologicznego, przeznaczona dla czterech graczy i oferująca tryb współpracy online. Wraz ze swoją drużyną badaczy zjawisk paranormalnych wkroczysz do nawiedzonych miejsc, w których panuje intensywna aktywność paranormalna, i spróbujesz zebrać jak najwięcej dowodów. Wykorzystaj swój sprzęt do polowania na duchy, aby znaleźć i zarejestrować dowody, które następnie sprzedasz ekipie zajmującej się usuwaniem duchów.
Sam Lake, dyrektor kreatywny w Remedy, przyznał, że w ich studio jest wielu fanów Phasmophobii, a pisanie scenariusza do tej „koszmarnej kolaboracji” było czystą przyjemnością. Z kolei Daniel Knight (CEO Kinetic Games) podkreślił, że zespół artystyczny włożył ogrom wysiłku w odwzorowanie ikonicznych lokacji z Alan Wake 2.
Ogłoszenie zbiegło się w czasie z ogłoszeniem imponujących wyników sprzedaży Phasmophobii. Gra przekroczyła właśnie próg 5 milionów sprzedanych egzemplarzy na konsolach oraz 28 milionów kopii łącznie na wszystkich platformach.
Warto pamiętać, że ten crossover to tylko część ambitnej mapy drogowejPhasmophobia na rok 2026, która zakłada wyjście z wczesnego dostępu (Wersja 1.0), przejście na silnik Unity 6, premierę gry na konsoli Nintendo Switch 2 oraz przebudowę modeli postaci i animacji.
