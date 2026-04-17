Phasmophobia x Alan Wake. Pierwsza kolaboracja w historii gry potwierdzona!

Podczas pokazu Galaxies Showcase studio Kinetic Games ogłosiło przełomową nowinę dla fanów horrorów. Po raz pierwszy w historii Phasmophobia połączy siły z inną marką, a wybór padł na mroczne uniwersum stworzone przez Remedy Entertainment.

Phasmophobia x Alan Wake – nowe wydarzenie

Event zapowiedziano jako darmowy, ograniczony czasowo event, który przeniesie atmosferę znaną z Alan Wake 2 prosto w środek naszych śledztw. Rozpocznie się on już 12 maja i potrwa do 2 czerwca. Deweloperzy zapowiadają „przenikanie się światów”. W znanych nam lokacjach pojawi się nowa, mroczna obecność (związana z Dark Place), która ma wpłynąć na zachowanie cieni i sam przebieg dochodzeń w sposób, jakiego dotąd nie widzieliśmy.