007: First Light z oficjalną piosenką. Lana Del Rey i uznany kompozytor połączyli siły

Mikołaj Ciesielski
2026/04/16 19:45
Posłuchajcie utworu przewodniego nadchodzącej produkcji IO Interactive.

Kilka dni temu informowaliśmy o potężnym wycieku gry 007: First Light. Tymczasem do premiery zostało już tylko kilka tygodni, dlatego też kampania promocyjna wspomnianego tytułu nabiera tempa. Dzisiaj IO Interactive udostępniło bowiem oficjalną piosenkę nadchodzącej produkcji, w której graczy będą mieli okazję wcielić się w Jamesa Bonda.

Lana Del Rey i studio IO Interactive prezentują oficjalną piosenkę gry 007: First Light

Ubiegłoroczne plotki okazały się prawdą, ponieważ oficjalną piosenkę dla gry 007: First Light nagrała Lana Del Rey, a sam kawałek nosi oczywiście tytuł „First Light”. Całość powstała we współpracy z Davidem Arnoldem, który w przeszłości skomponował muzykę do kilku filmów z Jamesem Bondem, takich jak Jutro nie umiera nigdy, Świat to za mało, Śmierć nadejdzie jutro, Casino Royale czy Quantum of Solace. Utwór przewodni nadchodzącej produkcji studia IO Interactive znajdziecie natomiast na dole wiadomości.

Dokonawszy bohaterskich czynów, James Bond, młody żołnierz lotnictwa morskiego, zostaje zwerbowany do reaktywowanego programu 00. Gdy misja powstrzymania zbuntowanego agenta kończy się tragedią, Bond łączy siły ze swoim niezbyt entuzjastycznym mentorem – Greenwayem. Wspólnie muszą powstrzymać spisek wymierzony w samo serce brytyjskiej korony – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że 007: First Light zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 27 maja 2026 roku. Nieco później, bo „później tego lata”, gra ma ukazać się także na Nintendo Switch 2. Zgodnie z zapowiedziami nadchodząca produkcja studia IO Interactive dostępna będzie w polskiej wersji językowej (napisy).

Źródło:https://gamingbolt.com/007-first-lights-title-track-revealed-sung-by-lana-del-rey

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

