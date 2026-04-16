007: First Light z oficjalną piosenką. Lana Del Rey i uznany kompozytor połączyli siły

Kilka dni temu informowaliśmy o potężnym wycieku gry 007: First Light. Tymczasem do premiery zostało już tylko kilka tygodni, dlatego też kampania promocyjna wspomnianego tytułu nabiera tempa. Dzisiaj IO Interactive udostępniło bowiem oficjalną piosenkę nadchodzącej produkcji, w której graczy będą mieli okazję wcielić się w Jamesa Bonda.

Lana Del Rey i studio IO Interactive prezentują oficjalną piosenkę gry 007: First Light

Ubiegłoroczne plotki okazały się prawdą, ponieważ oficjalną piosenkę dla gry 007: First Light nagrała Lana Del Rey, a sam kawałek nosi oczywiście tytuł „First Light”. Całość powstała we współpracy z Davidem Arnoldem, który w przeszłości skomponował muzykę do kilku filmów z Jamesem Bondem, takich jak Jutro nie umiera nigdy, Świat to za mało, Śmierć nadejdzie jutro, Casino Royale czy Quantum of Solace. Utwór przewodni nadchodzącej produkcji studia IO Interactive znajdziecie natomiast na dole wiadomości.