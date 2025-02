Twórca Z Archiwum X i Breaking Bad ujawnia szczegóły nowego serialu. To psychologiczne science fiction

Twórca łączy siły z gwiazdą Better Call Saul, by eksplorować gatunek science fiction.

Aktorka i twórca musieli zmierzyć się z pytaniami dziennikarzy dotyczącymi nowego projektu. To z pewnością będzie jeden z ważniejszych tytułów tego lata. Rhea Seehorn przyznała, że praca z Gilliganem to dla niej prawdziwa przyjemność.

Vince Gilligan ponownie spotyka się z Rheą Seehorn w nadchodzącym, tajemniczym serialu science fiction dla Apple TV+ , o czym informowaliśmy już wcześniej. Teraz znamy nieco więcej szczegółów dotyczących serialu. Aktorka, trzykrotnie nominowana do Emmy, zachwyca się perspektywą nowej współpracy – wcześniej miała okazję pracować z twórcą przy Better Call Saul. Sam twórca także uchylił rąbka tajemnicy, a miało to miejsce podczas gali WGA .

Robienie z nim tego nowego serialu jest tak zabawne, im bardziej on i ja rozwijamy poszczególne sceny tego wspólnego projektu, szukając zrozumienia. Bawiłam się świetnie

To taka przyjemność pracować z nią, napisałem dla niej serial. Jestem podekscytowany, że widzowie zobaczą Rheę grającą zupełnie inną postać niż w Better Call Saul. Gra kogoś, kto bardzo stara się być dobry. Jest bohaterką, choć lekko skrzywdzoną, ale mimo to pozytywną postacią

Seehorn zdradza, że serial jest "science fiction, ale w bardziej psychologicznym rodzaju science fiction". Jak dodaje, Gilligan "bawi się ideą tropów, gatunków i tonu, zmieniając ich znaczenie i przesuwając granice". Apple TV+ zamówiło już dwa sezony produkcji, która ma łączyć w sobie elementy klasycznego science fiction i emocjonalnego dramatu. Jak wynika z pierwszych doniesień, serial będzie osadzony w naszym świecie, ale zmieni jego perspektywę, naginając rzeczywistość i eksplorując ludzką kondycję w nieoczekiwany sposób. Czerpie inspiracje z klasyki, takiej jak E.T. i ma łączyć elementy fantastyki z realistycznym podejściem do bohaterów. Co z tego wyjdzie – jeszcze nie wiadomo. Nie znany jest też tytuł produkcji.

Zdjęcia ruszyły w Albuquerque, a Gilligan pełni funkcję showrunnera. W produkcję zaangażowani są także były prezes Sony Pictures TV Jeff Frost oraz Diane Mercer, a Jenn Carroll produkuje dla High Bridge Productions. Premiera nowego serialu twórcy Breaking Bad i Z Archiwum X planowana jest na lato 2025.