Powrót Vince’a Gilligana: twórca Breaking Bad i Z archiwum X z nowym projektem na Apple TV+

Vince Gilligan, odpowiedzialny za takie hity jak Z Archiwum X, Breaking Bad i Better Call Saul (to taki zestaw, że trudno wskazać, który z tych seriali jest najlepszy), powraca z nowym projektem, który może zaskoczyć fanów. Tym razem reżyser i scenarzysta zapowiada coś zupełnie innego – tajemniczy serial zatytułowany Wycaro 339. Produkcja zakończyła się niedawno w Albuquerque (tam też kręcono Breaking Bad), a finałowy efekt to 10 odcinków, które według słów samego Gilligana, są powrotem do jego korzeni jego twórczości, czyli atmosfery znanej z Z Archiwum X.

Twórca Breaking Bad powraca z nowym serialem

Serial ma zadebiutować na Apple TV+ latem 2025 roku lub nieco później, co potwierdził sam twórca w jednym z wywiadów. To nowy etap w karierze Gilligana, który po dwóch wielkich sukcesach osadzonych w tym samym uniwersum przestępczym, najwyraźniej ponownie zdecydował się eksplorować rejony science fiction (choć związek z tym gatunkiem jeszcze nie został potwierdzony). Główną gwiazdą produkcji jest Rhea Seehorn, znana z występu w Better Call Saul. Szczegóły fabuły są trzymane w ścisłej tajemnicy, choć krążą plotki, że historia będzie miała „neoapokaliptyczny” klimat, w którym pojawią się obcy przebrani za ludzi, próbujący wywołać globalny chaos. Ale nie jest to jeszcze oficjalna informacja.