Mamy kolejny etap sukcesu Wicked: Na dobre. Twórca filmu, Jona M. Chu, nie zwalnia tempa i szykuje się do kolejnego zawodowego rozdziału. Chu pakuje walizki i przenosi się do Paramount, podpisując trzyletnią umowę, która zacznie obowiązywać 2 stycznia 2026 roku.

Twórca sukcesu Wicked przenosi się do Paramount

Dotychczas reżyser współpracował z Warner Bros. Discovery. Wciąż współtworzy dla wytwórni animowaną adaptację klasyka Dr. Seussa Oh, the Places You’ll Go!. Przed nim także szereg innych projektów: film Hot Wheels dla Warner Bros., adaptacja Split Fiction dla Amazon MGM z Sydney Sweeneyem, biografia Britney Spears i inne projekty. Chu, który zasłynął w Hollywood dzięki Bajecznie bogatym Azjatom, ma na koncie również Iluzję 2, filmy z serii Step Up, oraz G.I. Joe: Odwet. Sukces serii Wicked znacząco odmienił jego karierę.