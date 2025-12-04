Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórca sukcesu Wicked przenosi się do Paramount

Jakub Piwoński
2025/12/04 17:40
Reżyser związał się ze studiem trzyletnim kontraktem.

Mamy kolejny etap sukcesu Wicked: Na dobre. Twórca filmu, Jona M. Chu, nie zwalnia tempa i szykuje się do kolejnego zawodowego rozdziału. Chu pakuje walizki i przenosi się do Paramount, podpisując trzyletnią umowę, która zacznie obowiązywać 2 stycznia 2026 roku.

Dotychczas reżyser współpracował z Warner Bros. Discovery. Wciąż współtworzy dla wytwórni animowaną adaptację klasyka Dr. Seussa Oh, the Places You’ll Go!. Przed nim także szereg innych projektów: film Hot Wheels dla Warner Bros., adaptacja Split Fiction dla Amazon MGM z Sydney Sweeneyem, biografia Britney Spears i inne projekty. Chu, który zasłynął w Hollywood dzięki Bajecznie bogatym Azjatom, ma na koncie również Iluzję 2, filmy z serii Step Up, oraz G.I. Joe: Odwet. Sukces serii Wicked znacząco odmienił jego karierę.

Paramount, kierowany przez Davida Ellisona, intensywnie buduje swoją pozycję w Hollywood i planuje wydawać 20 filmów rocznie. Ellison podpisał już umowy m.in. z Willem Smithem, braćmi Duffer i Jamesem Mangoldem. Wcześniej studio zabezpieczyło też współprace z Damienem Chazelle’em i Parkerem Finnem. W tym kontekście dołączenie Chu to kolejny mocny ruch. Warto też przypomnieć, że za kulisami Hollywood rozgrywa się właśnie ważna transakcja – Paramount jest obecnie faworytem do przejęcia kontroli nad Warner Bros.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


