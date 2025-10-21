Warner Bros. Discovery oficjalnie na sprzedaż. Spółka potwierdza rozpoczęcie strategicznego przeglądu

„Nie jest zaskoczeniem, że znacząca wartość naszego portfolio spotyka się z coraz większym uznaniem ze strony rynku”, mówi szef WBD, David Zaslav.

Warner Bros. Discovery ostatecznie potwierdziło to, co spekulowano na rynku od wielu miesięcy. Spółka jest gotowa na przejęcie przez inną megakorporację rozrywkową. W oficjalnym komunikacie firma ogłosiła rozpoczęcie „przeglądu strategicznych alternatyw w celu maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy”.

Warner Bros. Discovery wystawione na sprzedaż

Sformułowanie jest interpretowane jako sygnał, że WBD aktywnie rozważa możliwość zawarcia dużej transakcji przejęcia, jeśli tylko pojawi się odpowiedni kupiec. Decyzja ta następuje zaledwie kilka miesięcy po tym, jak WBD postanowiło podzielić swoje operacje na dwie odrębne jednostki korporacyjne. Prezes i dyrektor generalny WBD, David Zaslav, odniósł się do potencjalnej sprzedaży.