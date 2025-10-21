Warner Bros. Discovery oficjalnie na sprzedaż. Spółka potwierdza rozpoczęcie strategicznego przeglądu

„Nie jest zaskoczeniem, że znacząca wartość naszego portfolio spotyka się z coraz większym uznaniem ze strony rynku”, mówi szef WBD, David Zaslav.
Warner Bros. Discovery ostatecznie potwierdziło to, co spekulowano na rynku od wielu miesięcy. Spółka jest gotowa na przejęcie przez inną megakorporację rozrywkową. W oficjalnym komunikacie firma ogłosiła rozpoczęcie „przeglądu strategicznych alternatyw w celu maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy”.
Warner Bros. Discovery wystawione na sprzedaż
Sformułowanie jest interpretowane jako sygnał, że WBD aktywnie rozważa możliwość zawarcia dużej transakcji przejęcia, jeśli tylko pojawi się odpowiedni kupiec. Decyzja ta następuje zaledwie kilka miesięcy po tym, jak WBD postanowiło podzielić swoje operacje na dwie odrębne jednostki korporacyjne. Prezes i dyrektor generalny WBD, David Zaslav, odniósł się do potencjalnej sprzedaży.
Zaslav wskazał, że nowe zainteresowanie transakcją wynika z ofert, które firma otrzymała. Potwierdził, że wiele stron zgłosiło zainteresowanie przejęciem zarówno całej korporacji, jak i samej jednostki Warner Bros.
Nieustannie podejmujemy istotne kroki, aby nasza działalność odniosła sukces w dynamicznie zmieniającym się środowisku medialnym – realizujemy nasze inicjatywy strategiczne, przywracamy naszym studiom pozycję liderów branży i rozwijamy HBO Max na skalę globalną. Zdecydowaliśmy się na odważny krok, przygotowując się do podziału na dwie wiodące spółki medialne – Warner Bros. i Discovery Global – ponieważ byliśmy głęboko przekonani, że to najlepsza droga naprzód.
Nie jest zaskoczeniem, że znacząca wartość naszego portfolio spotyka się z coraz większym uznaniem ze strony rynku. Po otrzymaniu zainteresowania ze strony wielu podmiotów, rozpoczęliśmy kompleksowy przegląd możliwości strategicznych, by określić najlepszy sposób na pełne wykorzystanie potencjału naszych aktywów.
Nasza decyzja o rozpoczęciu tego przeglądu podkreśla zaangażowanie Rady Dyrektorów w analizę wszystkich dostępnych opcji, by określić rozwiązanie, które przyniesie największą wartość dla akcjonariuszy. Wciąż wierzymy, że planowany podział, prowadzący do powstania dwóch odrębnych, wiodących firm medialnych, stworzy znaczącą wartość. Jednocześnie uznaliśmy, że poszerzenie zakresu naszych analiz leży w najlepszym interesie akcjonariuszy. – dodał Samuel A. Di Piazza Jr., przewodniczący Rady Dyrektorów Warner Bros. Discovery.
Pomimo rozpoczęcia przeglądu strategicznego, WBD informuje, że nie ma ustalonego terminu ani definitywnego harmonogramu dla zawarcia jakiejkolwiek transakcji. Firma zastrzega również, że może nie zrealizować żadnej z otrzymanych ofert.
