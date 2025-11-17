Gwiazdy Hollywood w Watykanie. Papież Leon XIV o algorytmach: "Nie wszystko musi być natychmiastowe ani przewidywalne"

Podczas audiencji w Watykanie papież Leon XIV spotkał się z delegacją twórców filmowych z całego świata. W wydarzeniu wzięli udział reżyserzy, scenarzyści, operatorzy oraz producenci, którzy przyjechali, by porozmawiać o roli kina w kulturze oraz wyzwaniach stojących przed współczesnymi artystami.

Papież Leon XIV o znaczeniu kina

Papież wygłosił krótkie, ale niezwykle emocjonalne przemówienie, w którym podkreślił znaczenie sztuki filmowej dla codziennego życia ludzi. Wśród zaproszonych znaleźli się artyści związani zarówno z hollywoodzkimi superprodukcjami, jak i kinem autorskim. Na spotkaniu obecni byli: Viggo Mortensen, Cate Blanchett, Greta Gerwig, Julie Taymor, Elliot Goldenthal, Azazel Jacobs, David Lowery, Monica Bellucci, Marco Bellocchio, Alba Rohrwacher, Darren Aronofsky, Spike Lee, Tonya Lewis Lee, Judd Apatow, Leslie Mann, Chris Pine, Sally Potter, Dave Franco, Alison Brie, Adam Scott, Gus Van Sant, Kenneth Lonergan, J. Smith Cameron, Joanna Hogg, Gaspar Noe, Albert Serra i Bertrand Bonello.