Gwiazdy Hollywood w Watykanie. Papież Leon XIV o algorytmach: "Nie wszystko musi być natychmiastowe ani przewidywalne"

Podczas audiencji w Watykanie papież Leon XIV spotkał się z delegacją twórców filmowych z całego świata. W wydarzeniu wzięli udział reżyserzy, scenarzyści, operatorzy oraz producenci, którzy przyjechali, by porozmawiać o roli kina w kulturze oraz wyzwaniach stojących przed współczesnymi artystami.
Papież Leon XIV o znaczeniu kina
Papież wygłosił krótkie, ale niezwykle emocjonalne przemówienie, w którym podkreślił znaczenie sztuki filmowej dla codziennego życia ludzi. Wśród zaproszonych znaleźli się artyści związani zarówno z hollywoodzkimi superprodukcjami, jak i kinem autorskim. Na spotkaniu obecni byli: Viggo Mortensen, Cate Blanchett, Greta Gerwig, Julie Taymor, Elliot Goldenthal, Azazel Jacobs, David Lowery, Monica Bellucci, Marco Bellocchio, Alba Rohrwacher, Darren Aronofsky, Spike Lee, Tonya Lewis Lee, Judd Apatow, Leslie Mann, Chris Pine, Sally Potter, Dave Franco, Alison Brie, Adam Scott, Gus Van Sant, Kenneth Lonergan, J. Smith Cameron, Joanna Hogg, Gaspar Noe, Albert Serra i Bertrand Bonello.
Papież wyraził głęboką wdzięczność za pracę twórców, zaznaczając, że kino pozostaje jednym z najbardziej dostępnych i demokratycznych środków przekazu. Leon XIV mocno stanął po stronie ludzkiego pierwiastka, wyraźnie kontrastując go z rosnącym wpływem bezdusznych algorytmów i automatyzacji w kulturze.
Jak zaznaczył:
GramTV przedstawia:
Logika algorytmów ma skłonność do powtarzania tego, co działa, z kolei sztuka otwiera przestrzeń tego, co możliwe. Nie wszystko musi być natychmiastowe ani przewidywalne. Brońmy powolności, gdy służy ona celowi; ciszy, gdy przemawia; oraz odmienności, gdy porusza wyobraźnię. Piękno nie jest jedynie ucieczką — jest przede wszystkim wezwaniem. Gdy kino jest autentyczne, nie tylko pociesza, lecz również stawia wyzwania. Wyraża pytania, które w nas drzemią, a czasem wywołuje łzy, o których istnieniu nawet nie wiedzieliśmy, że musimy je przelać.
Spotkanie zakończyło się wspólną rozmową o przyszłości kina w erze szybko rozwijających się technologii, które – jak zauważył Leon XIV – mogą wspierać artystów, ale nigdy nie powinny zastępować wrażliwości i twórczej odwagi. Delegacja filmowców opuszczała Watykan z przekonaniem, że słowa papieża stanowią dziś ważny głos w globalnej debacie o roli sztuki i jej niezastąpionym, humanistycznym wymiarze.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!