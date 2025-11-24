Donald Trump naciska na Paramount, by powstały Godziny szczytu 4

Według najnowszych doniesień prezydent USA Donald Trump naciska na właścicieli Paramount, aby studio dało zielone światło filmowi Godziny szczytu 4. Projekt od lat krąży po Hollywood, jednak jego największą przeszkodą pozostaje zaangażowanie Bretta Ratnera — reżysera trzech poprzednich części, który od siedmiu lat nie pracuje w branży.
Godziny szczytu 4 – Donald Trump naciska na studio, by film jednak powstał
Ratner został odsunięty z Hollywood po fali oskarżeń o molestowanie seksualne w czasie ruchu #MeToo w 2017 roku. Choć reżyser zaprzeczył wszystkim zarzutom i nigdy nie przedstawiono mu formalnych zarzutów, jego nazwisko stało się dla studiów poważnym obciążeniem. Mimo to pakiet produkcyjny z jego udziałem był w ostatnich miesiącach prezentowany kilku wytwórniom, w tym Paramount — jeszcze przed przejęciem studia przez Ellisonów i Skydance.
Semafor podaje, że Trump od dawna utrzymuje bliskie relacje z Ratnerem. Reżyser zrealizował za 40 mln dolarów film dokumentalny o Melanii Trump dla Amazon/MGM, a wcześniej kręcił Tower Heist w Trump Tower. Źródła zaznajomione ze sprawą twierdzą, że prezydent osobiście namawia Davida Ellisona, właściciela Paramount, aby wskrzesił serię.
Ratner wielokrotnie próbował wrócić do pracy od czasu oskarżeń. W 2021 roku miał wyreżyserować film biograficzny o Milli Vanilli, lecz ostre protesty — m.in. ze strony Time’s Up — zmusiły go do wycofania się z projektu. Jego ostatni pełnometrażowy film powstał osiem lat temu.
Trylogia Godziny szczytu, w której Jackie Chan i Chris Tucker wcielają się w duet nietypowych policjantów, odniosła ogromny sukces komercyjny, zarabiając łącznie ponad 850 mln dolarów na świecie. Chan i Tucker wielokrotnie sugerowali, że czwarta część jest w przygotowaniu, a Tucker niedawno potwierdził, że kontynuacja znajduje się na liście jego nadchodzących projektów.
