Donald Trump naciska na Paramount, by powstały Godziny szczytu 4

Według najnowszych doniesień prezydent USA Donald Trump naciska na właścicieli Paramount, aby studio dało zielone światło filmowi Godziny szczytu 4. Projekt od lat krąży po Hollywood, jednak jego największą przeszkodą pozostaje zaangażowanie Bretta Ratnera — reżysera trzech poprzednich części, który od siedmiu lat nie pracuje w branży.

Godziny szczytu 4 – Donald Trump naciska na studio, by film jednak powstał

Ratner został odsunięty z Hollywood po fali oskarżeń o molestowanie seksualne w czasie ruchu #MeToo w 2017 roku. Choć reżyser zaprzeczył wszystkim zarzutom i nigdy nie przedstawiono mu formalnych zarzutów, jego nazwisko stało się dla studiów poważnym obciążeniem. Mimo to pakiet produkcyjny z jego udziałem był w ostatnich miesiącach prezentowany kilku wytwórniom, w tym Paramount — jeszcze przed przejęciem studia przez Ellisonów i Skydance.