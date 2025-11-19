Wicked: Na dobre z pierwszymi ocenami. Jest o wiele gorzej niż przy pierwszej części

Pierwsze recenzje finału historii czarownic z Oz już trafiły do sieci. Wicked: Na dobre zebrał pozytywne, ale również wiele mieszanych opinii od recenzentów po przedpremierowych pokazach, przez co oceny są o wiele gorsze, niż w przypadku pierwszej części.

Wicked: Na dobre – pierwsze recenzje trafiły do sieci

Obecnie produkcja posiada 73% pozytywnych opinii od krytyków na Rotten Tomatoes, gdy poprzedniczka mogła pochwalić się aż 88%. Jeszcze gorzej wygląda to w przypadku Metacritic, gdzie ocena drugiej części wynosi zaledwie 61/100, a pierwsza odsłona otrzymała notę 73/100.