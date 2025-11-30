Tarantino prowokuje: finansowa porażka Spielberga lepsza niż ostatnie dzieła Scorsese

Quentin Tarantino znów rozpala filmowe dyskusje. Reżyser ujawnił pierwszą część swojej listy 20 najlepszych filmów XXI wieku, przyznając każdemu twórcy tylko jedno miejsce. Efekt? Eklektyczny zestaw obejmujący wszystko – od Jackass: The Movie, przez Śmiertelną gorączkę, aż po Pasję. Pozycje 11–20 trafiły już do sieci, a pierwsza dziesiątka zostanie ogłoszona w tym tygodniu w The Bret Easton Ellis Podcast.

Quentin Tarantino ujawnia listę najlepszych filmów XXI wieku i zaczyna od West Side Story

Najwięcej emocji wzbudził jednak komentarz Tarantino dotyczący West Side Story Stevena Spielberga, które umieścił na 20. miejscu. Film był co prawda nominowany do Oscara, ale w kinach przegrał z kretesem. Według twórcy Pulp Fiction to film, który „na nowo rozbudził Spielberga jako filmowca”. Dodał też: „Nie sądzę, żeby Scorsese nakręcił tak ekscytujący film w tym stuleciu”. Słowa, z którymi – delikatnie mówiąc – trudno zgodzić się wielu kinomanom.