Tarantino prowokuje: finansowa porażka Spielberga lepsza niż ostatnie dzieła Scorsese

Jakub Piwoński
2025/11/30 14:30
Kontrowersyjna opinia zestawia West Side Story z dorobkiem Scorsesego XXI wieku.

Quentin Tarantino znów rozpala filmowe dyskusje. Reżyser ujawnił pierwszą część swojej listy 20 najlepszych filmów XXI wieku, przyznając każdemu twórcy tylko jedno miejsce. Efekt? Eklektyczny zestaw obejmujący wszystko – od Jackass: The Movie, przez Śmiertelną gorączkę, aż po Pasję. Pozycje 11–20 trafiły już do sieci, a pierwsza dziesiątka zostanie ogłoszona w tym tygodniu w The Bret Easton Ellis Podcast.

Quentin Tarantino
Quentin Tarantino

Quentin Tarantino ujawnia listę najlepszych filmów XXI wieku i zaczyna od West Side Story

Najwięcej emocji wzbudził jednak komentarz Tarantino dotyczący West Side Story Stevena Spielberga, które umieścił na 20. miejscu. Film był co prawda nominowany do Oscara, ale w kinach przegrał z kretesem. Według twórcy Pulp Fiction to film, który „na nowo rozbudził Spielberga jako filmowca”. Dodał też: „Nie sądzę, żeby Scorsese nakręcił tak ekscytujący film w tym stuleciu”. Słowa, z którymi – delikatnie mówiąc – trudno zgodzić się wielu kinomanom.

Tarantino przyznał, że nie był fanem większości współczesnych filmów Spielberga, z wyjątkiem Monachium. Kontrowersyjna opinia zestawia West Side Story z dorobkiem Scorsesego XXI wieku, obejmującym m.in. Wilka z Wall Street czy Infiltrację. Dla wielu to właśnie te filmy definiują współczesne kino amerykańskie – zdecydowanie bardziej niż musical Spielberga, który, mimo świetnej realizacji, cierpiał choćby na brak chemii między głównymi bohaterami.

Czy Tarantino przesadza? Być może. Ale jak sam przyznał – każdy ma swoje zdanie. A jego lista już teraz zapowiada się na jedną z najgoręcej komentowanych w tym roku. Jego specyficzny gust filmowy nie powinien być jednak zaskakujący.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/11/29/quentin-tarantino-say-scorsese-hasnt-made-a-film-as-exciting-as-spielbergs-west-side-story-this-century

Tagi:

Popkultura
Quentin Tarantino
martin scorsese
Steven Spielberg
reżyser
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

