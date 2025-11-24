Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe doniesienia z planu Odysei zapowiadają coś naprawdę niezwykłego. Nolan jest wierny swej filozofii

Jakub Piwoński
2025/11/24 21:00
0
0

Dużo mówi się o tym, że film będzie spektakularny, ale mało o tym, w jaki sposób osiągnie ten efekt.

Sporo mówiło się o nowym filmie Nolana za sprawą ujawnionych zdjęć w Empire. Nowe doniesienia rzucają nieco światła na jeden z elementów filmu – efekty specjalne. Odyseja Christophera Nolana może być jednym z jego najbardziej imponujących projektów pod względem efektów praktycznych. Już latem 2024 roku informowano, że podczas zdjęć w Grecji – m.in. w Jaskini Nestora i na plaży Voidokilia – wykorzystano ogromną, sześciometrową antropomorficzną marionetkę przedstawiającą Polifema. Najnowsza aktualizacja potwierdza, że praktyczne efekty będą kluczowym elementem filmu.

Odyseja
Odyseja

Odyseja będzie mieć praktyczne efekty specjalne

Według źródeł zaangażowany w produkcję był Adam Wright, specjalista od animatroniki i efektów praktycznych znany z prac przy Frankenweenie, Gnijącej pannie młodej czy Fantastycznym panu Lisie. Jego udział wskazuje, że w Odysei zobaczymy nie tylko praktyczną wersję Cyklopa, ale możliwe także fizyczne interpretacje innych mitologicznych stworzeń, takich jak Scylla czy Syreny.

GramTV przedstawia:

Choć można spodziewać się, że efekty te zostaną częściowo wzmocnione CGI w postprodukcji, Nolan konsekwentnie stawia na realizm i fizyczność obrazu. W Oppenheimerze zrezygnował z komputerowego generowania wybuchu jądrowego, odtwarzając go za pomocą miniatur i kontrolowanych eksplozji. Podobne podejście ma towarzyszyć jego nowemu filmowi – aktorzy będą mogli bezpośrednio wchodzić w interakcję z animatronicznymi stworzeniami, co ma podnieść autentyczność ich występów.

Odyseja może więc okazać się widowiskiem, które połączy klasyczną mitologię z charakterystycznym dla Nolana przywiązaniem do efektów praktycznych. Przypomnijmy, że w obsadzie filmu znaleźli się m.in. Matt Damon, Charlize Theron, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Jon Bernthal, Benny Safdie, Elliot Page i John Leguizamo. Premiera zaplanowana jest na 17 lipca 2026 roku, również w formacie IMAX.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/11/24/christopher-nolans-the-odyssey-to-feature-life-size-animatronic-creatures

Popkultura
film przygodowy
reżyser
nowy film
efekty specjalne
Christopher Nolan
Odyseja
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


