Nowe doniesienia z planu Odysei zapowiadają coś naprawdę niezwykłego. Nolan jest wierny swej filozofii

Dużo mówi się o tym, że film będzie spektakularny, ale mało o tym, w jaki sposób osiągnie ten efekt.

Sporo mówiło się o nowym filmie Nolana za sprawą ujawnionych zdjęć w Empire. Nowe doniesienia rzucają nieco światła na jeden z elementów filmu – efekty specjalne. Odyseja Christophera Nolana może być jednym z jego najbardziej imponujących projektów pod względem efektów praktycznych. Już latem 2024 roku informowano, że podczas zdjęć w Grecji – m.in. w Jaskini Nestora i na plaży Voidokilia – wykorzystano ogromną, sześciometrową antropomorficzną marionetkę przedstawiającą Polifema. Najnowsza aktualizacja potwierdza, że praktyczne efekty będą kluczowym elementem filmu.

Odyseja będzie mieć praktyczne efekty specjalne

Według źródeł zaangażowany w produkcję był Adam Wright, specjalista od animatroniki i efektów praktycznych znany z prac przy Frankenweenie, Gnijącej pannie młodej czy Fantastycznym panu Lisie. Jego udział wskazuje, że w Odysei zobaczymy nie tylko praktyczną wersję Cyklopa, ale możliwe także fizyczne interpretacje innych mitologicznych stworzeń, takich jak Scylla czy Syreny.