Universal, a jakże, nie zamierza kończyć serii Wicked. Mogliśmy się tego spodziewać?

Wicked: Na dobre, czyli sequel ubiegłorocznego hitu Universal, zadebiutował w listopadzie i już teraz można powiedzieć, że w kinach poradził sobie bardzo dobrze. Film zarobił w USA 147 mln dolarów — o 35 mln więcej niż pierwsza część — i jak się okazuje, studio już bada możliwości dalszego rozwoju serii. Sukces drugiej odsłony sprawił, że Universal Pictures nie ma zamiaru zamykać swojej musicalowej marki, co jest kolejnym dowodem na to, że mechanizmy Hollywood już na zawsze pozostaną takie same.

Wicked: Na dobre kinowym hitem. Będą kolejne odsłony

W rozmowie z Vulture Michael Moses, szef marketingu filmowego Universal, przyznał, że trwają wstępne prace nad kolejnymi projektami osadzonymi w świecie Wicked. W grę wchodzą zarówno bezpośrednie sequele, jak i spin-offy.