Universal, a jakże, nie zamierza kończyć serii Wicked. Mogliśmy się tego spodziewać?

Jakub Piwoński
2025/11/25 20:30
Pewne rzeczy w Hollywood pozostaną niezmienne.

Wicked: Na dobre, czyli sequel ubiegłorocznego hitu Universal, zadebiutował w listopadzie i już teraz można powiedzieć, że w kinach poradził sobie bardzo dobrze. Film zarobił w USA 147 mln dolarów — o 35 mln więcej niż pierwsza część — i jak się okazuje, studio już bada możliwości dalszego rozwoju serii. Sukces drugiej odsłony sprawił, że Universal Pictures nie ma zamiaru zamykać swojej musicalowej marki, co jest kolejnym dowodem na to, że mechanizmy Hollywood już na zawsze pozostaną takie same.

Wicked
Wicked

Wicked: Na dobre kinowym hitem. Będą kolejne odsłony

W rozmowie z Vulture Michael Moses, szef marketingu filmowego Universal, przyznał, że trwają wstępne prace nad kolejnymi projektami osadzonymi w świecie Wicked. W grę wchodzą zarówno bezpośrednie sequele, jak i spin-offy.

Ze względu na sukces Wicked, ale także dzięki fanom, mamy niemalże obowiązek dowiedzieć się, jak kontynuować w tym uniwersum. Czy już to rozgryźliśmy? Nie. Ale prace nad filmem są w toku.

Także twórcy musicalu nie wykluczają rozwinięcia świata Oz. Stephen Schwartz poinformował po nowojorskiej premierze, że wraz ze scenarzystką Winnie Holzman pracują nad nowymi pomysłami, które nie będą bezpośrednią kontynuacją historii Glindy i Elphaby. Jak zaznacza, świat stworzony przez Franka L. Bauma — którego wiele opowiadań jest już w domenie publicznej — to dla studia prawdziwa kopalnia niewykorzystanego jeszcze materiału.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/11/25/universal-will-figure-out-more-wicked-sequeld

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


