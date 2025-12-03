Zaloguj się lub Zarejestruj

Quentin Tarantino nadal prowokuje. Najlepszym filmem XXI wieku jest według niego dzieło Ridleya Scotta

Jakub Piwoński
2025/12/03 10:40
Twórca ujawnił listę jego zdaniem najlepszych produkcji XXI wieku. Kryterium doboru opierało się głównie na… pamięci.

Quentin Tarantino dokończył swoje zestawienie najlepszych filmów XXI wieku. Po raz kolejny zrobił to w sposób, który wywraca do góry nogami filmowy konsensus. Gościnnie występując w The Bret Easton Ellis Podcast, reżyser ogłosił pierwszą dziesiątkę, kończąc listę 20 tytułów – z zastrzeżeniem, że w zestawieniu może pojawić się tylko jeden film danego twórcy.

Quentin Tarantino ujawnia listę najlepszych filmów XXI wieku

Już w ubiegłym tygodniu informowaliśmy o miejscach 11–20, które wywołały falę komentarzy. Lista otwierała się zaskakująco od West Side Story Spielberga, a zarazem brakowało na niej jakiegokolwiek filmu Martina Scorsesego, co wzbudziło konsternację części odbiorców. Mimo że sekcja 11–20 była pełna nieoczywistych wyborów, Tarantino tym razem dokręca śrubę jeszcze mocniej.

Według reżysera, zestawienie odzwierciedla wyłącznie jego pamięć i osobiste filmowe doświadczenia. Nie sprawdzałem niczego. Jeśli nie pamiętałem filmu, nie miał prawa się tu znaleźć” – tłumaczył. Bret Easton Ellis zauważył, że z listy wyłania się wspólna estetyka: filmy agresywne, rozrywkowe, bezczelne i dalekie od hollywoodzkiej poprawności. Tarantino potwierdził: to mają być dzieła ikoniczne dla niego, a nie dla krytycznego mainstreamu.

Na samym szczycie znalazł się Helikopter w ogniu Ridleya Scotta – wybór, który wielu uzna za śmiały. Tarantino zachwyca się intensywnością filmu, porównując go do duchowego spadkobiercy Czasu Apokalipsy. W pierwszej dziesiątce pojawiają się zarówno hity, jak Toy Story 3 i Mad Max: Na drodze gniewu, jak i bardziej osobiste wybory: subtelne Między słowami Sofii Coppoli, sensacyjny Niepowtrzymany Tony’ego Scotta czy czarna komedia Wysyp żywych trupów.

Nie brak też tradycyjnych tarantinowskich kontrowersji. Reżyser ostro krytykuje Paula Dano w Aż poleje się krew, nazywając go „najsłabszym aktorem w SAG”, a O północy w Paryżu chwali… mimo że nie znosi Owena Wilsona. To jednak właśnie takie opinie sprawiają, że lista żyje i budzi emocje. Choć nie znajdziemy tu Mulholland Drive, czy Drzewa życia, Tarantino nigdy nie miał ambicji, by odzwierciedlać filmową „mądrość zbiorową”. Zgadzacie się z tym wyborem?

  1. Helikopter w ogniu
  2. Toy Story 3
  3. Między słowami
  4. Dunkierka
  5. Aż poleje się krew
  6. Zodiak
  7. Niepowtrzymany
  8. Mad Max: Na drodze gniewu
  9. Wysyp żywych trupów
  10. O północy w Paryżu
  11. Battle Royale
  12. Duże złe wilki
  13. Jackass: The Movie
  14. Szkoła rocka
  15. Pasja
  16. Bękarty diabła
  17. Czekolada
  18. Moneyball
  19. Śmiertelna gorączka
  20. West Side Story
Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/2/tarantino

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


