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Amazon i Sony szukają nowego Kratosa. Ryan Hurst wypada z serialu God of War

Maciej Petryszyn
2026/07/17 09:35
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Wygląda na to, że potrzebny będzie nowy Kratos. Sprawa tyczy się jednak nie gier, a serialowej adaptacji cyklu God of War.

Jak bowiem podaje Deadline, Ryan Hurst ostatecznie nie wcieli się w rolę pogromcy bogów. Dlaczego?

God of War
God of War

Ryan Hurst wypada z obsady serialu God of War

O tym, że to Hurst będzie serialowym Kratosem, dowiedzieliśmy się na początku tego roku. Aktor, którego mogliśmy oglądać m.in. w Synowach Anarchii czy The Walking Dead, a który niedługo pojawi się też w Odysei Christophera Nolana, wydawał się niezłym wyborem. Teraz jednak Deadline donosi, że 50-latek pod koniec czerwca miał doznać na planie God of Wara bolesnej kontuzji, tzn. zerwania mięśnia dwugłowego ramienia. To sprawa poważna na tyle, że Sony Pictures Television oraz Amazon MGM Studios miały podjąć decyzję o ponownym obsadzeniu głównej roli w nadchodzącej adaptacji growej serii. Wygląda jednak na to, że bez znaczących opóźnień nie dało się inaczej.

GramTV przedstawia:

Nie wiadomo bowiem, jak długo mięsień zerwany podczas wykonywania kaskaderskiej ewolucji, będzie się goił. Niemniej w przypadku poważnych tego typu kontuzji, które wymagają interwencji chirurgicznej, czas na dojście do zdrowia to nawet 4 do 6, a powrót do pełnej sprawności może zająć nawet rok. W przypadku Hurst oznaczałoby to, że nie byłoby mowy o powrocie na plan przed 2027 rokiem. Sam aktor miał już przejść operację.

Pytanie, kto teraz przejmie pałeczkę i zostanie nowym Kratosem? Mówi się, że przygotowania do wznowienia prace na planie serialowego God of War mogą ruszyć w połowie sierpnia, podczas gdy same zdjęcia wystartują w połowie października. Do tego czasu nowy główny aktor z pewnością będzie już wybrany. Warto przy tym pamiętać, że następca Hursta będzie musiał wziąć udział nie tylko w niezrealizowanych dotychczas scenach, ale również w tych, które nagrano już z dotychczasowym odtwórcą roli Kratosa. Tymczasem źródła podają, że dotychczas twórcom z Sony Pictures Television i Amazon MGM Studios udało się ukończyć cztery odcinki.

Źródło:https://deadline.com/2026/07/god-of-war-recast-kratos-role-ryan-hurst-injured-on-set-1236984409/

Tagi:

Popkultura
God of War
Amazon
adaptacja
recast
Amazon MGM Studios
serial na podstawie gry
adaptacja gry
Ryan Hurst
sony pictures television
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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