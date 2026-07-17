Amazon i Sony szukają nowego Kratosa. Ryan Hurst wypada z serialu God of War

Wygląda na to, że potrzebny będzie nowy Kratos. Sprawa tyczy się jednak nie gier, a serialowej adaptacji cyklu God of War.

Jak bowiem podaje Deadline, Ryan Hurst ostatecznie nie wcieli się w rolę pogromcy bogów. Dlaczego?

Ryan Hurst wypada z obsady serialu God of War

O tym, że to Hurst będzie serialowym Kratosem, dowiedzieliśmy się na początku tego roku. Aktor, którego mogliśmy oglądać m.in. w Synowach Anarchii czy The Walking Dead, a który niedługo pojawi się też w Odysei Christophera Nolana, wydawał się niezłym wyborem. Teraz jednak Deadline donosi, że 50-latek pod koniec czerwca miał doznać na planie God of Wara bolesnej kontuzji, tzn. zerwania mięśnia dwugłowego ramienia. To sprawa poważna na tyle, że Sony Pictures Television oraz Amazon MGM Studios miały podjąć decyzję o ponownym obsadzeniu głównej roli w nadchodzącej adaptacji growej serii. Wygląda jednak na to, że bez znaczących opóźnień nie dało się inaczej.