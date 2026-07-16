Zaloguj się lub Zarejestruj

Ratchet & Clank: Ranger Rumble z nowymi szczegółami. Sony rusza ze wstępną rejestracją

Maciej Petryszyn
2026/07/16 12:30
1
0

Brakowało wam kociego mechanika i nie do końca działającego tak, jak powinien robota? Dobrze się składa, bo Ratchet & Clank wracają.

Ratchet & Clank: Ranger Rumble zapowiedziano oficjalnie już pod koniec ubiegłego roku. Teraz jednak Sony idzie krok dalej.

Ratchet & Clank: Ranger Rumble
Ratchet & Clank: Ranger Rumble

Ratchet & Clank wracają

Ruszyła bowiem wstępna rejestracja do tej mobilnej produkcji, której data premiery pozostaje teoretycznie nieznana. W praktyce jednak na karcie Ratchet & Clank: Ranger Rumble w AppStore znalazła się przewidywany termin wydania określony jako 5 października 2026 roku. Co istotne – tytuł free to play dostępny będzie nie tylko na urządzeniach z iOS-em, ale również tych z Androidem. Ranger Rumble ma być multiplayerowym arena shooterem, który w momencie ukazania się da nam dostęp do 12 różnych postaci, oferujących unikalny styl gry. I to zarówno tych znanych z poprzednich odsłon, jak i wcześniej zupełnie nieznanych. Ba, pojawią się nawet nowi przedstawiciele rasy Lombax.

We wpisie opublikowanym na blogu PlayStation możemy wyczytać:

Do samej premiery zespół ciężko pracuje nad dopracowaniem gry, rozbudowaniem rozgrywki i przygotowaniem kilku ekscytujących niespodzianek do odkrycia przez graczy. Część z tego, co nadchodzi, może już skrywać się na zrzutach ekranu w tym artykule...

Nie możemy się doczekać, by wkrótce podzielić się kolejnymi szczegółami, i z niecierpliwością czekamy na spotkanie z Wami w Symulacji w dniu premiery. Szykuj się, Rangerze – Rumble dopiero się rozkręca!

GramTV przedstawia:

Ratchet & Clank: Ranger Rumble zapewni nam dostęp do 6 trybów rozgrywki. Nie zabraknie szybkich starć PvP, ale też formatu PvE w ramach odpierania kolejnych wrażych fal, a nawet odpowiedników battle royale czy też… piłki nożnej. Sama fabuła skupiać się będzie wokół symulatora bojowego stworzonego przez Kapitana Qwarka, który ma pomóc wyłonić nową generację Galaktycznych Rangerów. Co istotne, im więcej użytkowników zdecyduje się na wstępną rejestrację, tym lepsze nagrody dostaną gracze. Są to kredyty czy raritanium, a nagrodą główną jest w tym wypadku specjalna skórka Clank Suit dla postaci Widget.

Źródło:https://insider-gaming.com/new-ratchet-clank-game-rumored-for-october/

Tagi:

News
Sony
iOS
Android
Ratchet & Clank
rejestracja
gra mobilna
Ratchet & Clank: Ranger Rumble
Oh BiBi
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:38

Każda gra która ma w tytule "Rumble" zwiastuje jakąś płytką mobilną grę.

Pass z miejsca, nawet nie czytam dalej xD




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112