Ratchet & Clank: Ranger Rumble z nowymi szczegółami. Sony rusza ze wstępną rejestracją

Brakowało wam kociego mechanika i nie do końca działającego tak, jak powinien robota? Dobrze się składa, bo Ratchet & Clank wracają.
Ratchet & Clank: Ranger Rumble zapowiedziano oficjalnie już pod koniec ubiegłego roku. Teraz jednak Sony idzie krok dalej.
Ratchet & Clank wracają
Ruszyła bowiem wstępna rejestracja do tej mobilnej produkcji, której data premiery pozostaje teoretycznie nieznana. W praktyce jednak na karcie Ratchet & Clank: Ranger Rumble w AppStore znalazła się przewidywany termin wydania określony jako 5 października 2026 roku. Co istotne – tytuł free to play dostępny będzie nie tylko na urządzeniach z iOS-em, ale również tych z Androidem. Ranger Rumble ma być multiplayerowym arena shooterem, który w momencie ukazania się da nam dostęp do 12 różnych postaci, oferujących unikalny styl gry. I to zarówno tych znanych z poprzednich odsłon, jak i wcześniej zupełnie nieznanych. Ba, pojawią się nawet nowi przedstawiciele rasy Lombax.
We wpisie opublikowanym na blogu PlayStation możemy wyczytać:
Do samej premiery zespół ciężko pracuje nad dopracowaniem gry, rozbudowaniem rozgrywki i przygotowaniem kilku ekscytujących niespodzianek do odkrycia przez graczy. Część z tego, co nadchodzi, może już skrywać się na zrzutach ekranu w tym artykule...
Nie możemy się doczekać, by wkrótce podzielić się kolejnymi szczegółami, i z niecierpliwością czekamy na spotkanie z Wami w Symulacji w dniu premiery. Szykuj się, Rangerze – Rumble dopiero się rozkręca!
GramTV przedstawia:
Ratchet & Clank: Ranger Rumble zapewni nam dostęp do 6 trybów rozgrywki. Nie zabraknie szybkich starć PvP, ale też formatu PvE w ramach odpierania kolejnych wrażych fal, a nawet odpowiedników battle royale czy też… piłki nożnej. Sama fabuła skupiać się będzie wokół symulatora bojowego stworzonego przez Kapitana Qwarka, który ma pomóc wyłonić nową generację Galaktycznych Rangerów. Co istotne, im więcej użytkowników zdecyduje się na wstępną rejestrację, tym lepsze nagrody dostaną gracze. Są to kredyty czy raritanium, a nagrodą główną jest w tym wypadku specjalna skórka Clank Suit dla postaci Widget.