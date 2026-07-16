Ratchet & Clank: Ranger Rumble z nowymi szczegółami. Sony rusza ze wstępną rejestracją

We wpisie opublikowanym na blogu PlayStation możemy wyczytać:

Do samej premiery zespół ciężko pracuje nad dopracowaniem gry, rozbudowaniem rozgrywki i przygotowaniem kilku ekscytujących niespodzianek do odkrycia przez graczy. Część z tego, co nadchodzi, może już skrywać się na zrzutach ekranu w tym artykule...

Nie możemy się doczekać, by wkrótce podzielić się kolejnymi szczegółami, i z niecierpliwością czekamy na spotkanie z Wami w Symulacji w dniu premiery. Szykuj się, Rangerze – Rumble dopiero się rozkręca!