Czy Guild Wars 2 to najbardziej bezstresowe MMO na rynku?

Twórcy przekonują, że siłą Guild Wars 2 jest przede wszystkim swoboda. Wydana w 2012 roku słynna gra MMORPG nie zmusza do niekończącego się podnoszenia poziomu wyposażenia ani realizowania jednej, z góry narzuconej ścieżki rozwoju. Zamiast tego zachęca do samodzielnego wyznaczania celów i odkrywania świata we własnym tempie.
W praktyce oznacza to, że jedni mogą skupić się na fabule, inni na eksploracji otwartego świata, rajdach czy potyczkach PvP. Spora część społeczności poświęca czas również na tzw. Fashion Wars, czyli kolekcjonowanie pancerzy i tworzenie efektownych stylizacji swoich postaci. Ostatnie aktualizacje rozbudowały także możliwości związane z dekorowaniem własnych domów. ArenaNet podkreśla, że niezależnie od tego, czy ktoś jest wieloletnim fanem MMO, czy dopiero zaczyna swoją przygodę z gatunkiem, Guild Wars 2 pozwala bawić się na własnych zasadach, bez presji dotrzymywania kroku innym graczom.
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