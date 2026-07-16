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Czy Guild Wars 2 to najbardziej bezstresowe MMO na rynku?

Jakub Piwoński
2026/07/16 17:30
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Twórcy Guild Wars 2 tłumaczą, na czym polega fenomen gry.

Guild Wars 2 już wkrótce będzie świętować swoje 14. urodziny. Z tej okazji studio ArenaNet opublikowało nowy materiał wideo zatytułowany Play Your Way, przygotowany we współpracy z popularną twórczynią internetową Kroof. Film ma pokazać, dlaczego wielu graczy uważa tę produkcję za jedno z najbardziej przyjaznych MMO dostępnych na rynku. Twórcy w ten sposób promują grę i chcą zachęcić do zagrania w grę, płynąc na wznoszącej się fali, za sprawą ujawnienia realizacji trzeciej odsłony serii.

Guild Wars 2
Guild Wars 2

Guild Wars 2 – twórcy zapraszają do gry

Twórcy przekonują, że siłą Guild Wars 2 jest przede wszystkim swoboda. Wydana w 2012 roku słynna gra MMORPG nie zmusza do niekończącego się podnoszenia poziomu wyposażenia ani realizowania jednej, z góry narzuconej ścieżki rozwoju. Zamiast tego zachęca do samodzielnego wyznaczania celów i odkrywania świata we własnym tempie.

W praktyce oznacza to, że jedni mogą skupić się na fabule, inni na eksploracji otwartego świata, rajdach czy potyczkach PvP. Spora część społeczności poświęca czas również na tzw. Fashion Wars, czyli kolekcjonowanie pancerzy i tworzenie efektownych stylizacji swoich postaci. Ostatnie aktualizacje rozbudowały także możliwości związane z dekorowaniem własnych domów. ArenaNet podkreśla, że niezależnie od tego, czy ktoś jest wieloletnim fanem MMO, czy dopiero zaczyna swoją przygodę z gatunkiem, Guild Wars 2 pozwala bawić się na własnych zasadach, bez presji dotrzymywania kroku innym graczom.

GramTV przedstawia:

Nowy materiał Play Your Way stanowi jednocześnie zaproszenie do wspólnego świętowania zbliżającej się 14. rocznicy premiery gry. Najlepiej, gdy gracze przekonają się sami, jaką grą jest Guild War 2. Warto dodać, że gra jest dostępna w modelu free-to-play. Przypominamy także, że niedawno ArenaNet zapowiedziało także karciankę osadzoną w tym samym świecie.

Źródło:https://www.guildwars2.com/en-gb/

Tagi:

News
zwiastun
gameplay
free-to-play
Guild Wars 2
MMORPG
ArenaNet
rocznica
granie w gry
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112