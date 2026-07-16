Czy Guild Wars 2 to najbardziej bezstresowe MMO na rynku?

Guild Wars 2 już wkrótce będzie świętować swoje 14. urodziny. Z tej okazji studio ArenaNet opublikowało nowy materiał wideo zatytułowany Play Your Way, przygotowany we współpracy z popularną twórczynią internetową Kroof. Film ma pokazać, dlaczego wielu graczy uważa tę produkcję za jedno z najbardziej przyjaznych MMO dostępnych na rynku. Twórcy w ten sposób promują grę i chcą zachęcić do zagrania w grę, płynąc na wznoszącej się fali, za sprawą ujawnienia realizacji trzeciej odsłony serii.

Guild Wars 2 – twórcy zapraszają do gry

Twórcy przekonują, że siłą Guild Wars 2 jest przede wszystkim swoboda. Wydana w 2012 roku słynna gra MMORPG nie zmusza do niekończącego się podnoszenia poziomu wyposażenia ani realizowania jednej, z góry narzuconej ścieżki rozwoju. Zamiast tego zachęca do samodzielnego wyznaczania celów i odkrywania świata we własnym tempie.