Twórca Kingdom Come: Deliverance 2 krytykuje nowy spin-off Wiedźmina. „Proszę, przestańcie”

Deweloper ma jasny przekaz do twórców produkcji Netflixa.

Pod koniec października, wraz z premierą czwartego sezonu Wiedźmina, który zaliczył największy spadek oglądalności w historii serialu, na Netflixie zadebiutował również film Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina, będący spin-offem przygód Geralta i Ciri. Produkcja pierwotnie zaplanowana jako miniserial, ostatecznie pojawiła się w formie pełnometrażowego filmu, ale nawet krótszy metraż nie pomógł tej produkcji. Na IMDb Szczury mają ocenę publiczności wynoszącą 4,5/10 z 1,4 tysiąca opinii. Jakość filmu skomentował również Daniel Vavra, twórca dwóch części Kingdom Come: Deliverance, który podzielił się dosadnym komentarzem o nowym spin-offie Wiedźmina. Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina – Daniel Vavra krytykuje film Netflixa Vavra nie jest zadowolony ze Szczurów: Opowieści ze świata Wiedźmina. Uważa, że film nie jest godny nazywania go „wiedźmińską opowieścią”. Zaapelował również do twórców, aby już przestali dalej rozwijać tę słynną serię w takim kierunku.

Proszę, przestancie. To w żadnym wypadku nie jest „wiedźmińska opowieść” – napisał Vavra. Wczytywanie ramki mediów. Co ciekawe, twórca Kingdom Come: Deliverance 2 nie skomentował jeszcze czwartego sezonu Wiedźmina. Możliwe, że Vavra nie miał jeszcze okazji obejrzeć całości lub stwierdził, że w tym przypadku jego opinia nie jest istotna.

GramTV przedstawia:

Reżyserką filmu jest Mairzee Almas, która ma na koncie prace nad popularnymi serialami, takimi jak Outlander, Monarch: Dziedzictwo potworów, Cień i kość oraz Sandman, czy Arrow. Za scenariusz odpowiadają Haily Hall oraz Lauren Schmidt Hissrich. W obsadzie znaleźli się: Ben Radcliffe (Giselher), Christelle Elwin (Mistle), Fabian McCallum (Kayleigh), Aggy K. Adams (Iskra), Juliette Alexandra (Reef), Connor Crawford (Asse), a także Sharlto Copley jako Leo Bonhart, Dolph Lundgren jako Brehen, oraz Freya Allan jako Ciri. Na ekranie pojawią się również Deoudone Pretorius, Morgan Jade Santo, Bianca Simone Mannie, Carla Fonseca Mokgata, Litha Bam, Stevel Marc, Aubrey Shelton i Warren Masemola. Prace nad projektem zakończyły się ponad dwa lata temu, ale jego los długo stał pod znakiem zapytania. Zdjęcia realizowano w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki i przerwano je po zaledwie dwóch miesiącach z planowanych sześciu. Pierwotnie Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina miało być miniserialem liczącym sześć lub osiem odcinków, jednak po chłodnym przyjęciu wcześniejszego prequela Rodowód krwi Netflix rozważał całkowite skasowanie projektu. Wiedźmin – recenzja 4. sezonu. Nowe rozdanie, jeszcze więcej problemów

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.