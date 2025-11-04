Zaloguj się lub Zarejestruj

Katastrofa Wiedźmina od Netflixa. Czwarty sezon stracił ponad 50% widzów

Radosław Krajewski
2025/11/04 22:00
Coraz mniej chętnych jest na oglądanie przygód Geralta. Nowy odtwórca głównej roli nie pomógł utrzymać widzów przy serialu.

Nowy sezon Wiedźmina zadebiutował na Netflixie 30 października i już pierwsze dane oglądalności wskazują, że zainteresowanie serią wyraźnie spadło. Produkcja z Liamem Hemsworthem zebrała zaledwie 7,4 miliona wyświetleń w ciągu pierwszych czterech dni od premiery. To ogromny spadek widzów względem poprzedniego sezonu.

Wiedźmin - czwarty sezon stracił ponad 50% widzów w porównaniu do trzeciego sezonu

To najgorszy wynik w historii serialu. Dla porównania trzeci sezon Wiedźmina przyciągnął 15,2 miliona widzów w analogicznym okresie, a drugi 18,5 miliona w ciągu pierwszych trzech dni. Oznacza to spadek o ponad 50% względem poprzedniej odsłony i aż ponad 60% w stosunku do sezonu drugiego.

Oglądalność poszczególnych sezonów Wiedźmina:

  • Drugi sezon – 18,5 mln wyświetleń (w ciągu trzech dni)
  • Trzeci sezon – 15,2 mln wyświetleń (w ciągu czterech dni)
  • Czwarty sezon – 7,4 mln wyświetleń (w ciągu czterech dni)

Nowa część po raz pierwszy nie znalazła się na szczycie zestawienia najpopularniejszych anglojęzycznych seriali Netfliksa. Produkcja zajęła drugie miejsce, podczas gdy wcześniejsze sezony oraz spin-offy zawsze debiutowały na pozycji numer jeden.

Platforma w oficjalnym komunikacie próbowała przedstawić sytuację w pozytywnym świetle:

Widzowie, którzy szukali bardziej magicznego i dojrzałego seansu na halloweenowy weekend, chętnie sięgnęli po nowy sezon Wiedźmina, który rzucił swój urok i uplasował się na drugim miejscu listy anglojęzycznych seriali.

Najwidoczniej wielu widzów zrezygnowało z oglądania Wiedźmina bez Henry’ego Cavilla i nawet ciekawość, jak w roli Geralta z Rivii poradził sobie Liam Hemsworth nie wygrała. Tym samym czwarty sezon zanotował największy spadek widzów między sezonami w historii serialowego Wiedźmina od Netflixa.

Wyniki czwartego sezonu mogą jednak wskazywać na wyraźne zmęczenie marką oraz mieszane reakcje widzów na zastąpienie Henry’ego Cavilla przez Liama Hemswortha w głównej roli. Ostatecznie to kolejne tygodnie pokażą, czy zainteresowanie wzrośnie, czy też Wiedźmin definitywnie utracił swój dawny blask. Fani serii mogą być jednak spokojni, gdyż piąty sezon został już nakręcony, a niedawno pojawiły się pierwsze zdjęcia z produkcji.

Źródło:https://redanianintelligence.com/2025/11/04/season-4-of-the-witcher-viewership-suffers-over-50-decline/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
ZubenPL
Gramowicz
Dzisiaj 22:36

No i co Showrunerka dostanie po tym flopie kolejna markę to zniszczenia i tak się to toczyć będzie. Jedyną zaletą jest że Bagiński się skompromitował do reszty i nikt mu już nie da poważnego projektu. 




