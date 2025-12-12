Zaloguj się lub Zarejestruj

Street Fighter powraca na wielkim ekranie. Pierwszy zwiastun kinowego filmu na TGA 2025

Mikołaj Berlik
2025/12/12 03:28
Adaptacja kultowej bijatyki zapowiada się obiecująco.

The Game Awards 2025 nie ograniczyły się jedynie do zapowiedzi gier – podczas gali zaprezentowano pierwszy zwiastun filmu „Street Fighter”, kinowej adaptacji kultowej serii bijatyk.

Street Fighter
Street Fighter

Street Fighter – zwiastun filmu na TGA

Choć filmowe adaptacje gier wideo często zawodzą, twórcy nowego Street Fightera zapowiadają produkcję wypełnioną szacunkiem dla oryginału. Zwiastun pokazuje 46 sekund materiału, który już teraz prezentuje widowiskowe sceny walki i solidną interakcję między aktorami. Podczas TGA 2025 chemia na scenie była wyraźna, co podkreśla, że twórcy dbają o wiarygodność relacji bohaterów na ekranie.

Premiera filmu nie została jeszcze ujawniona, ale zapowiedź daje nadzieję na udaną kinową przygodę z uniwersum Street Fightera.

