„Wińmy Francuzów”. Twórcy Kingdom Come: Deliverance 2 komentują porażkę na TGA

Patrycja Pietrowska
2025/12/12 08:30
Wielki przegrany na The Game Awards odpowiada na porażkę memami.

Gra Kingdom Come: Deliverance 2, która zadebiutowała w lutym 2025 roku, była od momentu premiery szeroko uważana za potencjalnego kandydata do nagrody Gry Roku na gali The Game Awards. Mimo tych oczekiwań, sequel stworzony przez Warhorse Studios nie zdołał ostatecznie zdobyć żadnej statuetki. Zamiast tego, jak można było się spodziewać, to Expedition 33 zgarnęło większość nagród, do których było nominowane.

Kingdom Come: Deliverance 2 przegrywa z Expedition 33. Studio reaguje na porażkę

Warto podkreślić, że Kingdom Come: Deliverance 2 otrzymało trzy nominacje, w tym do najbardziej prestiżowej nagrody Gry Roku, a także w kategoriach Best Narrative i Best RPG. We wszystkich trzech Warhorse Studios musiało uznać wyższość Clair Obscur: Expedition 33. Ta całkowita przegrana skłoniła studio do zareagowania w mediach społecznościowych.

Oficjalny profil Kingdom Come: Deliverance 2 opublikował w pierwszej kolejności grafikę nawiązującą do kultowego mema „this is fine”, przedstawiającego psa w płonącym domu. Ponieważ najwyraźniej to nie wystarczyło, studio zamieściło kolejny wpis, prezentujący trzy opcje dialogowe do wyboru: „To nie moja wina”, „Wińmy Francuzów” oraz „Nic nie mówić”. Opcja „Wińmy Francuzów” została wyraźnie podświetlona, co można interpretować jako żartobliwe nawiązanie do twórców Expedition 33.

Warhorse Studios odniosło się także do swoich dwóch pierwszych przegranych, używając później określenia „podwójne oopsies”. Po tych postach, pod grafiką z sugestią „Wińmy Francuzów”, studio zamieściło podziękowania dla swoich fanów za okazane wsparcie i zaapelowało do wszystkich o zachowanie życzliwości. Ten ostatni wpis zdaje się próbą prewencyjnego zażegnania ewentualnych kontrowersji wokół wyników The Game Awards związanych z obiema grami.

GramTV przedstawia:

W tym samym czasie Expedition 33 odniosło spektakularne zwycięstwo, zdobywając 9 z 12 nagród, do których było nominowane. Co więcej, sukces gry wiązał się z natychmiastowym wydaniem specjalnej, darmowej aktualizacji w ramach podziękowania dla społeczności.

Kingdom Come: Deliverance 2 zadebiutowało 4 lutego 2025 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Was do lektury: Recenzja Kingdom Come: Deliverance 2 – odważnym szczęście naprawdę sprzyja.

Źródło:https://gamerant.com/kingdom-come-deliverance-2-kcd2-game-awards-loss-response/

Nogradis
Gramowicz
Dzisiaj 08:55

Napiszę to wprost: KDC 2 zostało okradzione z zasłużonej nagrody, co już samo w sobie jest skandalem, ale jeśli dodać do tego, że statuetkę dla najlepszej RPG sprzed nosa sprzątnęła jej gra, która RPG, nawet przy dużej dozie dobrej woli, zwyczajnie NIE JEST, to robi się z tego - że użyję słynnego cytatu - "le cabaret". 

Sprawdziło się w każdym punkcie to, co pisałem bodajże miesiąc wcześniej: lud wybrał swego czempiona i tenże czempion zgarnął pełną pulę, nie ważne, czy w zasłużenie, czy nie. Absurdu całej sytuacji dodaje fakt, że przecież w 2025 roku pojawiło się mnóstwo znakomitych gier i naprawdę nie było potrzeby skupiać się na tej jednej, a już szczególnie przypisywać jej cudzych zasług.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 08:42
dariuszp napisał:

Zwłaszcza że naprawdę to wg mnie to najlepszy RPG w jaki grałem od wielu, wielu lat.

Wiesz, ja słyszałem opinie, że "to nie jest rpg", bo nie jest fantasy. Ręce opadają. Twórcom zdecydowanie się należała nagroda chociażby w kategorii Best Rpg. No, ale GOTY zdaje się poziomem postanowiło podążyć za Oskarami.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 08:37
Silverburg napisał:

Niestety typowe w przypadku GOTY. Jak gra jest lubiana (poniekąd czapki z głów dla działu marketingu Clair Obscur), to wygrywa wszystko, słusznie, bądź nie. To, że gra Kingdom Come Deliverance 2 nie dostała żadnej nagrody to śmiech na sali.

Zwłaszcza że naprawdę to wg mnie to najlepszy RPG w jaki grałem od wielu, wielu lat.




