Fallout 5 w fazie preprodukcji. Bethesda przerwała milczenie

Od ostatniej pełnoprawnej odsłony serii Fallout minęła już ponad dekada. Nic dziwnego, że apetyty graczy są zaostrzone.
Sama Bethesda natomiast dotychczas milczała w temacie Piątki. Aż do teraz.
Fallout 5 w fazie preprodukcji
W mediach społecznościowych Bethesdy pojawił się długi wpis, w którym studio opowiada o swoich planach na przyszłość. Część miejsca otrzymał w nim Fallout 5, który – a jakże – powstaje. Sam zespół określa go mianem jednego z największych priorytetów. Żadne konkretne czy choćby przybliżone terminy nie padają, nadal nie wiemy więc, jak długo jeszcze przyjdzie nam czekać na piątą część. Wiemy natomiast, że sam tytuł, podobnie jak The Elder Scrolls 6, powstaje na silniku Creation Engine 3 i obecnie znajduje się w fazie preprodukcji. To ostatnie pozwala domniemywać, że na jego premierę przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka lat.
W rzeczonym komunikacie możemy wyczytać:
Fallout to obecnie jeden z naszych największych priorytetów. Fallout 5 pozostaje naszym długoterminowym celem, a w tej chwili mamy w aktywnej produkcji wiele projektów związanych z tą marką. [...]
Nasze zespoły rozwijają obecnie The Elder Scrolls VI oraz Fallouta 5 na silniku Creation Engine 3 – wspólnej platformie technologicznej, którą budujemy od momentu premiery Starfielda. Pozwala ona naszym studiom na jednoczesne wspieranie wielu projektów dzięki nowym narzędziom, renderowaniu i systemom, które definiują nasze gry. [...]
Fallout 5 znajduje się obecnie w fazie preprodukcji.
GramTV przedstawia:
Oczywiście Fallout 5 tylko jedna z rzeczy ogłoszonych przez Bethesdę w długim wpisie. W tym padają również słowa m.in. na temat remasterów Fallout 3 i Fallout: New Vegas czy też nowej odsłony tworzonej przez Obsidian.
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