Fallout 5 w fazie preprodukcji. Bethesda przerwała milczenie

Sama Bethesda natomiast dotychczas milczała w temacie Piątki. Aż do teraz.

Fallout 5 w fazie preprodukcji

W mediach społecznościowych Bethesdy pojawił się długi wpis, w którym studio opowiada o swoich planach na przyszłość. Część miejsca otrzymał w nim Fallout 5, który – a jakże – powstaje. Sam zespół określa go mianem jednego z największych priorytetów. Żadne konkretne czy choćby przybliżone terminy nie padają, nadal nie wiemy więc, jak długo jeszcze przyjdzie nam czekać na piątą część. Wiemy natomiast, że sam tytuł, podobnie jak The Elder Scrolls 6, powstaje na silniku Creation Engine 3 i obecnie znajduje się w fazie preprodukcji. To ostatnie pozwala domniemywać, że na jego premierę przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka lat.