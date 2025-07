Twórca Dead Space rozważa koniec kariery. „Branża gier jest teraz naprawdę trudna”

Przez ostatnie osiem miesięcy Schofield zaangażowany był w pracę nad nowym pomysłem na grę, rozwijając go wspólnie ze swoją córką Nicole, która sama posiada ośmioletnie doświadczenie w tworzeniu gier. To Nicole zainicjowała koncepcję, która natychmiast zyskała uznanie ojca, opisującego ją jako coś nowatorskiego, „nowy podgatunek horroru”.

Branża gier jest teraz naprawdę trudna. Przez ostatnie osiem miesięcy po cichu pracowałem z moją córką, Nicole, nad nowym pomysłem na grę. To ona do mnie z nim przyszła, a ja od razu go pokochałem. To było coś, czego wcześniej nie widziałem. Nazwaliśmy to nowym podgatunkiem horroru – nie po prostu horrorem, a czymś więcej.