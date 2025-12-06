EA nie ma w planach wznawiania kultowej serii science fiction. W przywróceniu marki nie pomógł nawet remake

Wszystko wskazuje na to, że Electronic Arts nie planuje powrotu marki Dead Space w najbliższej przyszłości. Najnowsze doniesienia sugerują, że kultowa seria science fiction została odłożona na półkę na czas nieokreślony, co wynika z wewnętrznych ustaleń krążących w strukturach firmy. Informacje te pojawiły się po publikacji kolejnego odcinka Insider Gaming Weekly, który powołuje się na osoby znające bieżącą sytuację w EA.

Dead Space – Electronic Arts nie ma w planach nowej części serii

Według źródeł zaznajomionych z planami wydawcy nie należy spodziewać się żadnych prac nad kontynuacją marki. Dotyczy to zarówno nowych odsłon, jak i ewentualnych odświeżeń czy restartów serii. Dead Space, mimo statusu jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek grozy science fiction, ma pozostać w uśpieniu przez dłuższy czas.