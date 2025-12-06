EA nie ma w planach wznawiania kultowej serii science fiction. W przywróceniu marki nie pomógł nawet remake

Wszystko wskazuje na to, że Electronic Arts nie planuje powrotu marki Dead Space w najbliższej przyszłości. Najnowsze doniesienia sugerują, że kultowa seria science fiction została odłożona na półkę na czas nieokreślony, co wynika z wewnętrznych ustaleń krążących w strukturach firmy. Informacje te pojawiły się po publikacji kolejnego odcinka Insider Gaming Weekly, który powołuje się na osoby znające bieżącą sytuację w EA.
Dead Space – Electronic Arts nie ma w planach nowej części serii
Według źródeł zaznajomionych z planami wydawcy nie należy spodziewać się żadnych prac nad kontynuacją marki. Dotyczy to zarówno nowych odsłon, jak i ewentualnych odświeżeń czy restartów serii. Dead Space, mimo statusu jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek grozy science fiction, ma pozostać w uśpieniu przez dłuższy czas.
Nie oznacza to jednak całkowitego końca franczyzy. W kuluarach mówi się o niepewnej przyszłości koncernu po przejęciu udziałów przez saudyjski fundusz inwestycyjny, który według niedawnych raportów ma mierzyć się z problemami finansowymi. Osoby rozmawiające anonimowo z redakcją Insider Gaming wyrażają nadzieję, że nowi właściciele mogliby rozważyć sprzedaż praw do marki i w ten sposób poprawić kondycję budżetową firmy po finalizacji transakcji planowanej na przyszły rok.
Źródła podkreślają jednocześnie, że Electronic Arts nie prowadzi obecnie żadnych aktywnych działań zmierzających do sprzedaży Dead Space. Są to jedynie spekulacje wynikające z wewnętrznych obaw i przypuszczeń dotyczących strategii finansowej spółki. Seria pozostaje więc w stanie zawieszenia, a jej dalsze losy zależą od decyzji biznesowych, które mogą pojawić się dopiero po zmianie właściciela.
