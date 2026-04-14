Trzy nowości od dzisiaj w Xbox i PC Game Pass. Wśród nich znajdziemy Hades 2

Zgodnie z wcześniej opublikowaną listą, do biblioteki Xbox Game Pass trafiły właśnie trzy wyjątkowe produkcje, na czele z długo wyczekiwanym, cyberpunkowym Replaced. Fani dystopijnych światów, mitologii oraz mrocznych opowieści RPG zdecydowanie mają na co czekać.

Xbox Game Pass – trzy nowe tytuły

Po kilku przesunięciach premierowych, Replaced w końcu debiutuje na rynku. Ta przygodowa gra akcji 2.5D przenosi nas do alternatywnej, wyniszczonej Ameryki lat 80. XX wieku. Jako sztuczna inteligencja uwięziona w ludzkim ciele, gracze muszą przetrwać w brutalnym Phoenix City. Gra jest dostępna od dnia premiery w ramach Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass. Mimo oszałamiającej oprawy pixel-art, gra wymaga solidnego sprzętu (m.in. 16 GB RAM i karty z 6 GB VRAM).