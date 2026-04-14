Trzy nowości od dzisiaj w Xbox i PC Game Pass. Wśród nich znajdziemy Hades 2

Mikołaj Berlik
2026/04/14 11:40
Microsoft udostępnia kolejne tytuły.

Zgodnie z wcześniej opublikowaną listą, do biblioteki Xbox Game Pass trafiły właśnie trzy wyjątkowe produkcje, na czele z długo wyczekiwanym, cyberpunkowym Replaced. Fani dystopijnych światów, mitologii oraz mrocznych opowieści RPG zdecydowanie mają na co czekać.

Xbox Game Pass – trzy nowe tytuły

Po kilku przesunięciach premierowych, Replaced w końcu debiutuje na rynku. Ta przygodowa gra akcji 2.5D przenosi nas do alternatywnej, wyniszczonej Ameryki lat 80. XX wieku. Jako sztuczna inteligencja uwięziona w ludzkim ciele, gracze muszą przetrwać w brutalnym Phoenix City. Gra jest dostępna od dnia premiery w ramach Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass. Mimo oszałamiającej oprawy pixel-art, gra wymaga solidnego sprzętu (m.in. 16 GB RAM i karty z 6 GB VRAM).

Odkryj mroczne sekrety Korporacji Phoenix oczami jej własnego dzieła, R.E.A.C.H. – sztucznej inteligencji uwięzionej w ludzkim ciele wbrew swojej woli. W alternatywnej Ameryce lat 80., przekształconej przez katastrofę nuklearną, Phoenix-City stało się jedną z twierdz Korporacji – rajem dla korupcji, gdzie kwitnie przestępczość, a ludzkie życie jest przedmiotem handlu niczym waluta. Wciel się w rolę R.E.A.C.H., ujawnij ukryte plany Korporacji i odkryj cel swojego stworzenia.

Dzisiaj otrzymaliśmy też dostęp do Hades 2. Dzieło studia Supergiant Games to absolutny fenomen. Po spektakularnym sukcesie na PC i Switchu, Hades 2 trafił dzisiaj na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Jednocześnie gra zasiliła bibliotekę Xbox Game Pass Premium, Ultimate oraz PC Game Pass. Z ocenami sięgającymi 98/100, jest to pozycja obowiązkowa dla każdego fana gier roguelite.

Pierwsza w historii kontynuacja od Supergiant Games czerpie z najlepszych elementów oryginalnej gry typu roguelike o tematyce boskiej, oferując zupełnie nowe, pełne akcji i dające nieograniczone możliwości powtórnego grania doświadczenie, osadzone w podziemnym świecie mitologii greckiej i jego głębokich powiązaniach z początkami czarów.

Trzecią nową produkcją jest The Thaumaturge od polskiego studia Fool’s Theory. To izometryczne RPG osadzone w Warszawie z 1905 roku, w której podziały społeczne mieszają się z obecnością mrocznych istot – salutorów. Gra zebrała „bardzo pozytywne” recenzje. Tytuł dostępny jest w planach Premium, Ultimate oraz PC Game Pass.

Wiktor Szulski jest taumaturgiem, mistrzem sztuk mistycznych, który potrafi zajrzeć w serca i umysły innych, odkrywając ich najgłębsze emocje, pragnienia i sekrety. Jednak jego moce podsycają również jego słabość, jaką jest duma, co może stwarzać mu różne możliwości, ale też prowadzić do negatywnych konsekwencji.

